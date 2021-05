Jennie Garth torna a parlare del celebre triangolo di "Beverly Hills 90210"

Gli adolescenti degli anni Novanta cresciuti con il mito di “Beverly Hills 90210“, anche a distanza di 30 anni non avranno dimenticato il famoso triangolo amoroso che vedeva come protagonisti Dylan (interpretato dal compianto Luke Perry), Brenda (Shannen Doherty) e Kelly (Jennie Garth).

All’epoca, molti fan delle 10 stagioni andate in onda dal 1990 al 2000 tifavano apertamente per la coppia composta da Dylan e Brenda. Da qui si spiega perché proprio non riuscirono a perdonare l’intromissione della biondissima Kelly Taylor. Non a caso quella che “cinematograficamente parlando” dava l’impressione di essere un’ideale storia d’amore che niente e nessuno avrebbe mai potuto scalfire, in verità non era così solida come si potesse immaginare.

Con questa premessa, Kelly per lungo tempo interpretò il doppio ruolo di grande amica della coppia ma anche di insospettabile terzo incomodo. E oggi, rivedendosi nei panni di quella che molti consideravano un’insensibile mangiauomini, Jennie Garth è tornata a parlare di quel memorabile ménage a trois. affermando di sentirsi particolarmente nervosa e strana.

Con un’intervista concessa a US Weekly, l’attrice che da poco ha festeggiato 49 anni, ha premesso di aver deciso di riguardare l’intera serie, commentando le scene più memorabili insieme all’ex co-star Tory Spelling nel podcast iHeartRadio 90210MG. Soffermandosi sugli episodi incriminati della prima stagione in cui sboccia quell’amore clandestino, Jennie Garth non ha nascosto il profondo disagio alla sola idea che Kelly potesse pugnalare alle spalle la migliore amica Brenda.

Nonostante l’imbarazzo, l’attrice originaria dell’Illinois ha aggiunto di riuscire ad apprezzare di più la serie ora che la guarda con gli occhi di una fan. “Adoro lo show. Penso che sia fantastico. Non posso credere di esserci stata” ha precisato sottolineando di essere entusiasta all’idea di riguardare tutte gli episodi del telefilm, un modo unico e speciale per tornare indietro con il tempo e ricordarsi dei tanti momenti piacevoli trascorsi sul set.