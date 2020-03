Jack Gleeson, dopo Game of Thrones torna a recitare

Per 26 episodi ha interpretato il ruolo di Joffrey Baratheon, ruolo che lo ha consacrato e fatto conoscere a livello mondiale, ora Jack Gleeson è pronto a tornare a recitare. L’attore irlandese, classe 1992, ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione all’età di sette anni all’Indipendent Theatre Workshop di Dublino. I primi ruoli sono stati nei film Il regno del fuoco, Batman Begins e Shrooms – Trip senza ritorno.

Nel 2011 c’è la svolta nella sua carriera: viene infatti scelto per interpretare il ruolo di Joffrey Baratheon, che gli ha fatto ottenere molte lodi da parte della critica per la capacità con cui ha interpretato uno dei personaggi più infidi ed odiati dell’intera serie tv, nella serie della HBO, Game of Thrones, (Il trono di spade) basata sui libri di George R.R.Martin A Song of Ice and Fire, nota in italiano con il titolo di Cronache del ghiaccio e del fuoco.

Nel 2014 alla fine delle riprese, il suo personaggio Joffrey muore nel secondo episodio della quarta stagione, decide di abbandonare la recitazione e concentrasi sugli studi universitari; nel 2012 si era iscritto alla Facoltà di Filosofia del Trinity College di Dublino e in cui si è laureato nel 2015.

Nel 2016 torna a teatro, ma il vero ritorno sulle scene televisive sta per arrivare a breve. L’attore farà parte della serie tv comedy Out of Her Mind. La serie ideata da Sara Pascoe andrà in onda sulla BBC e vedrà Jack Gleeson come protagonista.

Del ruolo non si sa ancora molto ma si può affermare con certezza che il suo primo ruolo dopo Game of Thrones sarà ben diverso dal personaggio di Joffrey Baratheon. Ad affiancare Gleeson nel suo ritorno sullo schermo ci saranno gli attori Juliet Stevenson, Fiona Button, Cariad Llyod, Adrian Edmonson, Navin Chowdhry e Sean Gilder.