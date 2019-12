Ivana Trump ospite della D’Urso insieme al suo ex marito

Ospite della trasmissione di Barbara D’Urso, Ivana Trump non si è fatta mancare dichiarazioni piccanti. L’ex moglie del presidente degli Stati Uniti infatti è stata ospite del programma “Live – Non è la D’Urso”con il suo ex marito, Rossano Rubicondi, con il quale sembrerebbe essere tornata a vivere giorni spensierati.

L’egocentrica signora non ha avuto certamente peli sulla lingua, ha evitato soltanto di parlare nello specifico del suo attuale rapporto con Rossano. “Siamo solo amici, ci conosciamo da 20 anni e siamo stati insieme per 10 anni”, ha detto. Una versione molto diversa da quella di Rubicondi, che seduto accanto a lei ha invece fatto sapere: “Siamo legati, questo rapporto va avanti ormai quasi da 20 anni, siamo famiglia. Forse torniamo insieme, forse ci risposiamo” queste le parole che avrebbe rivelato in trasmissione.

Nonostante l’apparente riservatezza di Ivana, Riccardo Signoretti avrebbe raccontato in studio di aver ricevuto la notizia che i due stiano passando la notte assieme nella stessa stanza di hotel a Milano. “Dormono nello stesso hotel, ne hanno prenotati due diversi ma lui sta dormendo nella stanza dell’hotel di lei”, avrebbe rivelato Signoretti. Rubicondi dalla sua non avrebbe negato nulla, dichiarando: “Sì dormiamo insieme nella stessa stanza hotel”.

Il momento più importante della puntata è stato però quando alla donna è stato chiesto di parlare della grande differenza d’età che intercorre tra lei e Rossano; infatti la donna ormai 70enne ha 23 anni più di Rubicondi, che invece ancora non è nemmeno 50enne. L’ex moglie di Trump, inoltre, si sarebbe lasciata andare ad una dichiarazione che ha fatto molto discutere: “Dico sempre che preferisco fare la babysitter che la badante”.

Le parole di Ivana hanno creato un clima di risate generale in studio. Sia Barbara D’Urso che Vladimir Luxuria sembrerebbero aver apprezzato la battuta. Ivana avrebbe poi destinato delle parole decisamente più pungenti all’attuale moglie del suo ex marito, Melania. La donna crede che oltre alla bellezza non ci sia molto altro nell’attuale compagna di Donald, l’ex modella est europea.

“Melania è bellissima, ma non fa niente di niente. Indossa degli abiti bellissimi e poi scende le scale dell’aereo, entra in una macchina e scompare. Tutto qui”, per poi aggiungere che non ha assolutamente niente di personale contro la First Lady, e che quel genere di vita in stretto contatto con la politica l’avrebbe spaventata.