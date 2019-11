Iva Zanicchi, ospite a "Verissimo", ammette: “Volevo tradire mio marito”

Invitata da Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, Iva Zanicchi ha avuto modo di parlare della sua recente autobiografia intitolata Nata di luna buona. All’interno del libro, la 79enne cantante vincitrice di tre edizioni del Festival di Sanremo ha ripercorso alcuni dei momenti più importanti della sua carriera, dando spazio a degli aneddoti tanto sorprendenti quanto esilaranti.

Uno di questi è senza dubbio da ricondurre ad una tournée in Russia. Sul punto, l’Aquila di Ligonchio ci tiene a precisare che “quando canto ho bisogno di guardare qualcuno per essere più credibile”. In quella circostanza lo sguardo si posò insistentemente su Sasha, il suo accompagnatore. Lui, alto, biondo e con gli occhi azzurri, dopo aver capito di avere un forte ascendente su di lei, ebbe la sua chance si farsi avanti nel momento in cui raggiunsero la città di San Pietroburgo.

Proprio nell’ex Leningrado, il suo accompagnatore decise di organizzare una gita romantica lungo il fiume Neva. “Beh, sulla troika io mi sono sentita un po’ tr**a!!! C’era la luna, un romanticismo che mi sentivo Lara del Dottor Zivago… ci siamo dati un bacio romantico” ha confessato la cantante che non nasconde che fu stata assalita dai sensi di colpa pensando al marito che non era con lei.

Quando poi arrivarono in albergo, Sasha le chiese se potesse raggiungerla in camera. Iva Zanicchi travolta da quella passione che era divampata come nel più classico dei colpi di fulmine, conscia anche del fatto che quella sarebbe stata l’ultima sera che avrebbero potuto trascorrere insieme, acconsentì a dare un seguito alla serata.

A quel punto, travolta dai sentimenti e dal pensiero di quello che sarebbe potuto succedere, chiese la chiave della sua stanza nella hall dell’albergo. In quello stesso momento, tutti i progetti che si prefigurava di dover vivere nel giro di poche ore, caddero udendo alle spalle qualcuno che le disse: “Ciao Iva, guarda che bella sorpresa che ti ho fatto”. Era il marito che aveva anticipato il suo arrivo, mandando così all’aria un tradimento che avrebbe potuto consumare nel corso di un’unica notte.