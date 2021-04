Iva Zanicchi attacca i naufraghi e svela un retroscena su Malgioglio

Come riportato in una intervista da Iva Zanicchi sulla pagina Instagram di “Casa Chi“, Cristiano Malgioglio vorrebbe far parte della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” condotto da Ilary Blasi. Per lui sarebbe la terza partecipazione, siccome è già sbarcato in Honduras nel 2007, venendo eliminato nella quarta puntata, e nel 2012, in cui si ritira a causa di un insulto rivoltogli qualche settimana prima da Mariano Apicella.

“Io proporrei, perché mi ha detto che ci vorrebbe tanto andare, una settimana Cristiano Malgioglio su quell’Isola” rivela l’Aquila di Ligonchio che poi aggiunge: “Se l’ho chiamato io? No è stato lui a dirmelo che farebbe questo programma. Vi racconto, mi ha detto ‘io andrei una settimana a L’Isola dei Famosi’. A questo punto io lo propongo e poi vediamo. Lui sarebbe uno che porterebbe carica. Magari scherzava, ma scherzando, scherzando Arlecchino confessava la verità”.

Iva Zanicchi parla degli altri naufraghi

Secondo la cantautrice i concorrenti sbarcati in Honduras devono iniziare a creare delle dinamiche importanti, perché continuando a comportarsi così iniziano ad annoiare il pubblico da casa. Basterebbe, sempre per Iva Zanicchi, creare una storia d’amore oppure una lite furente, anche se attualmente in molti si rifiutano addirittura di pescare: “Però io mi meraviglio moltissimo, questi non valgono una cicca, su dai, che si muovessero”.

Successivamente parla di Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, in cui dichiara che si sta comportando in questa maniera siccome non perderebbe mai il supporto dei fan della figlia. Nonostante una piccola critica vuole spezzare una lancia in suo favore, lodandola per essere stata una delle pochissime su l’isola ad aver creato delle dinamiche serie.

In effetti fino a questo momento i telespettatori accusano i concorrenti di essere stati del tutto incapaci nell’aver creato delle storie interessate e gli unici che ci sono riusciti, Elisa Isoardi e Brando Giorgi, hanno dovuto abbandonare il reality a causa di un brutto infortunio.