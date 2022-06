Iva Zanicchi a "Ballando con le stelle": "Voglio vincere!"

Ascolta questo articolo

Ballando con le stelle tornerà in Rai il prossimo autunno, lo show condotto da Milly Carlucci raccoglie sempre ottimi consensi e tiene testa a molti dei programmi della concorrenza, spesso è anche merito del cast di concorrenti e le dinamiche che si creano con la giuria, per questo Milly è sempre alla ricerca di nomi importanti.

Nelle ultime ore infatti è iniziato a circolare il nome di Iva Zanicchi, la cantante 82enne dopo Sanremo ha visto un periodo molto florido in tv, molte le ospitate, un libro e anche la conduzione delle iene, insomma l’acquila non si ferma più. Circolava sempre negli ultimi giorni anche una possibile partecipazione come opinista al grande fratello vip di Alfonso Signorini ma quest’ipotesi sembra ormai naufragata.

Iva Zanicchi:”Voglio vincere!”

In un’intervista a SuperguidaTv è stata la stessa Iva a togliere a confermare la sua presenza, “al 99% sarò nel cast” Io vado, perché l’ho voluto, perché è l’ultima cosa che dovevo fare, perché io adoro ballare. Vado a Ballando con le Stelle e vado a ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock and roll”, insomma la sua partecipazione ormai sembra cosa certa.

Avremmo dovuto vedere Iva come ballerina per una notta la scorsa edizione ma un infortunio ha fatto saltare l’ospitata all’ultimo, quest’anno però salvo ripensamenti dell’ultimo minuto la vedremo in veste di ballerina, timori per la cantante? Soltanto uno, Selvaggia Lucarelli, ha infatti ammesso la Zanicchi che la giurata non deve esagerare con i commenti in quanto si innervosisce subito, ne vedremo sicuramente delle belle tra le due e non sono escluse scintille. Circolano ancora nomi forti nel cast, si vociferano infatti anche Paola Barale, Bianca Guaccero e Nancy Brilli e il nome di Giancarlo Magalli come possibile giurato, queste voci al momento però restano tali e non sono ancora confermate.

Si parlava di Iva come possibile giurata al GF Vip e come ammette la stessa Iva, Pier Silvio Berlusconi ha accettato di buon grado la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”, lasciando sempre aperte le porte di casa Mediaset. Insomma non si può negare che sia un momento pieno di impegni per la cantante nonostante l’anno scorso non abbia brillato nel suo ruolo di opinionista all’isola dei famosi.