ItaliaSì, Vittoria Schisano: l’attrice trans confessa di voler diventare madre

Vittoria Schisano si confessa nella trasmissione ItaliaSì e rivela aspetti della sua vita molto particolari, come quello del cambio di se**o. L’attrice parla di come si sentiva imprigionata nel corpo di Giuseppe e di come quando era piccola immaginava su come avrebbe voluto essere.

Da sempre ha sentito il bisogno di indossare abiti aderenti, scollature audaci, di accavallare le gambe proprio come una donna. In un’intervista a Vanity Fair ha parlato del periodo in cui ha deciso di avere finalmente il corpo giusto.

Vittoria ha fatto il cambio di se**o nel 2014 in Spagna, un sogno che dopo tante indecisioni è riuscita a realizzare e che l’ha resa felice. Manco a farlo apposta, divenuta attrice, interpreta un ruolo che è praticamente la stessa cosa che ha vissuto nella vita.

Infatti, nella fiction Un posto al sole la Schisano veste i panni di Carla, il padre di Alex e Mia, che ha deciso di cambiare se**o. Una parte che la tocca profondamente, visto che ha vissuto tutto ciò nella realtà. E per essere d’aiuto ai tanti che come lei desiderano fare questo passo lancia un monito ai genitori e raccomanda loro di stare vicino ai figli e di non allontanarli.

D’altronde, ribadisce Vittoria, desideare di essere una donna non vuol dire uccidere qualcuno, piuttosto significa essere ciò che si vuole. Al momento Vittoria ha anche un fidanzato, Donato, un imprenditore con cui sta insieme da due anni. Il suo sogno sarebbe quello di sposarsi con lui e di avere una bambina.

L’attrice ha pensato anche a questo prima di cambiare se**o. Vittoria ha fatto congelare il seme, il che oggi le permetterebbe di avere un figlio da una madre surrogata, ma all’estero. L’attrice desidera ardentemente diventare genitore e non si arrende, prima o poi farà questo passo. E finalmente coronerà anche questo suo grande sogno!