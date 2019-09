Italia Sì, il ritorno di Platinette e il commovente abbraccio con Marco Liorni

Uno degli opinionisti più estrosi e stravaganti della tv Italiana, Platinette, con il tempo è divenuto un vero personaggio televisivo, molto ambito da tanti programmi, che spesse volte chiamano a far presenziare l’opinionista, anche per accrescere la curiosità da parte del pubblico da casa, aumentando così, inevitabilmente, l’indice di ascolto.

Numerosi sono i programmi alla quale Platinette presenzia, che vanno da “Maurizio Costanzo show” fino anche a presenziare, sempre in qualità di opinionista, ad “Amici” di Maria De Filippi, ed anche “Italia si” condotto attualmente da Marco Liorni. Addirittura pare che in quest’ultimo programma, Platinette nella scorsa stagione, sia stato un ospite fisso,

Proprio nella prima puntata di ripartenza della nuova stagione di “Italia si”, Platinette, il cui vero nome è Mauro Coruzzi, ritorna in qualità di ospite del programma, confessando che nell’ultimo anno ha dovuto combattere un nemico molto difficile da sconfiggere per lui, il cibo. Durante l’intervista infatti, l’opinionista confessa che spesse volte è arrivato anche a mangiare quando in realtà non vi era il bisogno di mangiare, provocando dei danni al proprio organismo.

Durante l’intervista tenuta da Marco Liorni infatti, Platinette confessa: “Nell’ultimo anno trascinavo una gamba senza farmi vedere, ed ho capito, alla fine della stagione scorsa di Italia sì, che dovevo riguadagnarmi… che non potevo più accettare lunghi percorsi di lavoro. Ho capito che dovevo cercare di mettere a posto le fondamenta di me stesso“.

Durante la fine dell’intervista, Platinette e Liorni si sono abbracciati, provocando un grande sentimento di emozione nello studio, infatti anche Elena Santarelli e Rita Dalla Chiesa hanno avuto gli occhi lucidi dalla lacrime; il tutto si è risolto con un applauso da parte del pubblico, che hanno salutato l’opinionista. Attualmente Platinette appare molto occupato, infatti appare anche molto preso per la sua più grande passione, ovverosia la musica, infatti durante l’intervista, l’opinionista ha affermato: “Una vita zeppa di impegni, radio, tv… poi è arrivato anche il cinema e la mia grande passione, la musica“.