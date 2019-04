"Italia Si!", Elena Santarelli fa un ringraziamento speciale alla sua amata mamma

Elena Santarelli, consigliera nel programma di Marco Liorni “Italia Si!” assieme a Rita Dalla Chiesa, ha voluto spendere delle bellissime parole per la sua amata mamma, pilastro importante, che l’ha sempre aiutata con i suoi due figli. Tutto perchè durante la puntata in onda sabato 13 aprile 2019 ha presenziato una “mamma over” che ha avuto appunto un figlio a ben sessantuno anni.

Rita Dalla Chiesa ha voluto saperne di più ma soprattutto ha chiesto alla donna se, vista la sua età, non senta la stanchezza nell’allattare o nel correre dietro al bimbo tutto il giorno. A tal riguardo è intervenuta proprio la Santarelli che ha rivelato di avere una mamma della stessa età della signora e di vederla ancora in gamba e con l’energia giusta per accudire i bambini.

Infatti è proprio grazie alla sua amata mamma se ogni sabato, la consigliera, può essere presente a Italia Si! in quanto lascia i figli proprio a lei. Come ben sappiamo infatti la Santarelli, sposata con Bernardo Corradi, ha ben due figli Giacomo e Greta Lucia i quali a volte rimangono dalla nonna addirittura anche quattro o cinque giorni di seguito.

Proprio per questo motivo, Elena ha preso la palla al balzo per ringraziarla pubblicamente per averla sempre aiutata ma soprattutto per esserle stata molto vicina anche durante la malattia del piccolo Jack. La showgirl ha altresì voluto sfogarsi contro gli haters che continuano ad attaccarla specialmente sui social.

Da quando infatti lei e suo marito Bernardo hanno rivelato il problema di salute del figlio, sono stati altamente criticati dai tantissimi leoni da tastiera che con le loro “cattiverie social” si divertono ancora oggi a puntare il dito contro di lei qualsiasi cosa faccia. “Sapessi quello che dicono a noi, benvenuto!” ha risposto Elena ad uno degli altri ospiti in studio continuamente bersagliato dal web.