Italia Sì, Elena Santarelli confessa. "Sogno un mio programma"

Elena Santarelli ha un curriculum di tutto rispetto nel mondo dello spettacolo. Nota per essere modella, conduttrice, showgirl, attrice, ma anche valletta. In questo periodo è particolarmente impegnata nella trasmissione “Italia Sì”condotta da Marco Liorni in cui lei, insieme a Platinette, Rita Dalla Chiesa e Manuel Bortuzzo, ha il ruolo di “saggio” dove fornisce opinioni e consigli riguardo vari argomenti.

Italia Sì occupa i palinsesti di Rai 1 ogni sabato pomeriggio, ma da inizio giugno, gli impegni per tutto lo staff sono raddoppiati in quanto la trasmissione va in onda dal lunedì al venerdì ogni mattina per due ore circa. Elena Santarelli, nonostante si trovi molto bene nel gruppo, spera un giorno di riuscire a condurre un programma tutto suo.

La stessa showgirl ha confessato i suoi sogni e desideri, per quanto riguarda la sfera professionale, in una intervista su Tv Mia, affermando questo suo desiderio: “Resta il desiderio, da sempre, di avere un programma mio, un talk al femminile come quando dialogo sui social”. Inoltre, la Santarelli ha confessato di affrontare anche il cambiamento della fascia d’orario con conseguente preoccupazione per i bambini.

Considerando anche la fase di lockdown e il fatto che lei lavorasse in televisione tutte le mattine, ha dovuto trovare una persona di supporto che la aiutasse per quanto riguarda la gestione dei bambini dal momento che, non andando a scuola e all’asilo, erano in casa per la maggior parte del tempo. Un ulteriore segno di quanto sia una mamma premurosa e attenta.

Racconta che Italia Sì le ha dato tantissimo insegnandole vari trucchi del mestiere, anche se gradirebbe maggiore organizzazione in modo da coniugare i suoi impegni anche con la famiglia. Per quanto riguarda le prossime vacanze estive, ha affermato che, insieme ai bambini e al marito Bernardo Corradi, rimarranno in Italia nel Lazio, meta mare.