Italia 1, i programmi di “Latte e cartoni” da settembre 2020

Mediaset ha finalmente annunciato la programmazione autunnale del contenitore “Latte e cartoni” di Italia 1 che inizierà a partire dal 7 settembre 2020. Dopo le repliche estive, con l’inizio della scuola, anche la tv si adegua anticipando l’orario d’inizio alle ore 6:40 e cambiando i cartoni animati in onda anche se, per ora, non c’è nessuna replica degna di nota se non le solite serie spesso trasmesse. Forse ci saranno delle novità nel week-end oppure non appena termineranno una di quelle in palinsesto.

Il palinsesto di Settembre si apre alle ore 6:40 con “Sorridi piccola Anna” ovvero la storia di Anne Shirley prima di diventare la famosa ragazzina protagonista di “Anna dai capelli rossi” tratta dal romanzo scritto nel 2008 dall’autrice canadese Budge Wilson in occasione del centenario della pubblicazione del romanzo originale.

Alle 7:10 torna “Marco dagli appennini alle ande”, il ragazzino genovese partito da solo alla ricerca della madre emigrata in Argentina per lavoro mentre il padre Pietro in Italia si occupa della clinica medica per poveri che è riuscito ad aprire con tanti sacrifici.

Invece, alle ore 7:40, ci spostiamo a New York con “Papà gambalunga” e le vicende della sua figlia adottiva Judy Abbot, talentuosa scrittrice fin dalle scuole medie, che seguiremo fino all’età adulta.

A chiudere la mattinata alle ore 8:10 ritorna la piccola “Heidi” portandoci con lei sulle Alpi svizzere a casa del burbero nonno dal cuore d’oro e coinvolgendo tutti con le sue avventure.

Per quanto riguarda la programmazione del week-end, al sabato mattina dovrebbero rimanere invariati a partire dalle ore 8:00 i due episodi consecutivi di “Pollon”, la figlia del Dio Apollo che vive sull’Olimpo, e di “Piccoli problemi di cuore” con le vicende adolescenziali di Miki e Jury e dei loro amici. Invece per la domenica mattina non è ancora stata annunciata nessuna novità ne conferma.