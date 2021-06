Italia 1, dall’8 Giugno arrivano Captain Tsubasa e American Dad in prima tv

Per la gioia di tutti i fans di Captain Tsubasa, meglio noto come Holly e Benji, finalmente arriva anche in Italia la seconda parte del terzo remake del noto anime giapponese che ci mostra i protagonisti durante il campionato di calcio delle scuole medie.

I primi 28 episodi dedicati al periodo delle scuole elementari sono andati in onda su Italia 1, e in streaming su Mediaset Play, per la prima volta tra Dicembre 2019 e Febbraio 2020 e sono stati replicati tutti i weekend dello scorso Maggio.

Gli episodi dal numero 29 al 52 saranno trasmessi in prima visione assoluta sempre sul canale Italia 1 a partire da martedì 8 giugno alle ore 13:45 da lunedì a venerdì. La sigla sarà sempre la canzone “Tutta D’Un Fiato (Fino Al Fischio Finale)” cantata da Cristina D’Avena. Tutta la serie completa, episodi inediti inclusi, per un totale di quattro volumi sono già disponibili a partire dallo scorso Aprile in home video sia in formato DVD che Blue Ray Disc editi da Anime Factory.

Dall’8 Giugno alle ore 15:00 arriva su Italia 1 in prima visione anche la diciassettesima stagione di “American Dad”, la famiglia americana più irriverente, folle, fuori di testa, dissacrante, irritante e irrispettosa del piccolo schermo. L’intera serie è trasmessa negli Stati Uniti a partire da Aprile 2020 mentre in Italia arriva ora saltando momentaneamente gli episodi 3 e 5.

Da Giugno cambia la programmazione mattutina di Italia 1 all’interno del contenitore “Latte e cartoni”. Infatti dall’8 giugno alle ore 7:20 dal lunedì al venerdì sarà trasmesso “Il piccolo Lord”, basato sul romanzo omonimo di Frances H. Burnett del 1885 ed assente dai palinsesti da qualche anno, mentre a partire da sabato 12 Giugno dalle ore 8:50 torneranno in tv con le sorelle Sheila, Kelly e Tati meglio note come “Occhi di gatto” con 2 episodi consecutivi.