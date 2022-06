Isola dei Famosi: un naufrago si è abbassato lo slip. Un fatto terribile

Ascolta questo articolo

Nella puntata di venerdì scorso del famoso reality show “L’isola dei famosi”, alcune celebrità hanno deciso di lasciare l’Honduras perché avevano altri impegni di cui occuparsi. Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Blind hanno rinunciato alla tappa finale del reality “L’isola dei Famosi”.

Parlando con suo padre, Guendalina ha spiegato di aver preso questa decisione perché ha degli impegni e deve tornare a casa dai suoi figli. Il motivo più plausibile della sua improvvisa uscita di scena e rientro a casa, secondo i media, è legato ai suoi problemi legali con l’ex compagno. Ricordiamo la recente accusa contro il suo ex compagno che, secondo quanto affermato da Guenda, avrebbe usato violenza nei suoi confronti in vari momenti della loro relazione amorosa.

Blind si sposerà presto, quindi questo potrebbe essere il motivo del suo addio. Licia ha dovuto rinunciare all’Isola per motivi di lavoro, una motivazione molto simile a quella di Alessandro che deve ricominciare a studiare per i suoi imminenti esami universitari. Mancano pochi giorni alla fine del programma “L’isola dei famosi”, che sarà la fine di giugno, e con il passare del tempo diventano sempre più evidenti i candidati più amati del programma, tra cui il fratello di Guendalina Tavassi, capace di stupire il pubblico con la sua ironia e autoironia, e che si fa notare per il suo buon senso dell’umorismo.

Nelle settimane, il cast dell’Isola ha accolto molti più concorrenti a causa dell’estensione del programma. Tra questi, uno è particolarmente discutibile per il suo atteggiamento, carattere e modi. Questo è Gennaro, un modello napoletano che ieri si è mostrato completamente senza vestiti da tutti. Le telecamere hanno catturato tutto, e questo atteggiamento e modo di fare è stato contestato dagli altri.

Gennaro Auletto si è sentito attratto da Estefania Bernal da quando l’ha vista per la prima volta nel reality. Gennaro Auletto ha dichiarato di provare attrazione per molte donne dell’Isola. Ma non è tutto, perchè oltre le parole c’è stato un fatto tremendo. Nel tentativo di spiegare la sua situazione, ha fatto il gesto di toccare gli slip, Mercedes era lì accanto a lui e lo guardava allarmata mentre il giovane rideva piano.