Isola Dei Famosi, svelata la missione di Soleil Sorge e Vera Gemma nel reality

Ascolta questo articolo

Questa sera, lunedì 6 giugno, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione dei due opnionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, in cui personaggi dello spettacolo testano la loro capacità di sopravvivenza in un’isola deserta e priva di ogni confort.

Grazie alle anticipazioni giunte poco fa, sappiamo che la puntata di questa sera si prospetta particolarmente elettrizzante: le due Piratesse, Vera Gemma e Soleil Sorge, infatti, incontreranno finalmente gli altri naufraghi e dovranno compiere una missione che potrebbe minare ulteriormente i già precari equilibri che si sono instaurati tra i concorrenti.

Soleil e Vera, una volta sbarcate su Playa Palapa avranno un compito molto importante da portare a termine: per prima cosa dovranno scegliere i loro naufraghi preferiti, dando così vita a due squadre contrapposte, ovvero il Team Vera e il Team Soleil. Dopodiché la loro missione sarà quella di proteggere i naufraghi da loro scelti e mettere in difficoltà quelli della squadra rivale.

Vera Gemma e Soleil Sorge, però, non diventeranno delle concorrenti a tutti gli effetti, bensì saranno delle guest star e pertanto rimarranno sull’Isola solo per un periodo di tempo limitato, che sembra essere quello della puntata di questa sera, per poi fare ritorno in Italia.

In attesa di sbarcare su Playa Palapa, però, le due Piratesse non si sono certo tirate indietro e, anzi, hanno già espresso il loro parere sui naufraghi in gioco, dimostrando così di avere le idee molto chiare. Secondo Soleil il più onesto del gruppo è Nicolas Vaporidis, mentre secondo Gemma la più sincera è Lory Del Santo.

Secondo le Piratesse, poi, il più “rosicone” è Edoardo, mentre Carmen conquista il titolo di doppiogiochista. Tanti sono anche quelli considerati “inutili” da Soleil e Vera: nella loro lista rientrano Nick, Pamela e Marco Cucolo.