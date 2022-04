"Isola dei famosi", Nicolas Vaporidis si sente male e lascia la diretta: mancamento per l’attore

“L’isola dei famosi” si sa, è un reality basato soprattutto sulla sopravvivenza e resistenza. Lo sanno bene i concorrenti che decidono di parteciparvi e lo sanno bene anche i naufraghi in Honduras quest’anno. La diretta andata in onda lunedì 11 aprile, ha sottoposto i concorrenti alle consuete prove fisiche per ottenere qualche ricompensa in cambio. Una di queste riguardava l’immunità settimanale.

Dopo circa 3 settimane dall’inizio del gioco, la fatica inizia a farsi sentire e le prove diventano sempre più complicate. Durante l’ultima diretta, chi ha sperimentato ancor di più sulla propria pelle, il sopraggiungere della stanchezza, è stato l’attore Nicolas Vaporidis. Il momento della prova leader per conquistare l’immunità, non è stata una bella esperienza per lui.

Il naufrago si è sentito male, vittima di un mancamento e ha abbandonato la diretta per un po’ di tempo. Andiamo con ordine. Nicolas e Roger si sono sfidati alla famosa prova del “girarrosto”. Si tratta di un classico a “L’isola dei famosi”, dove due concorrenti devono aggrapparsi a un marchingegno e resistere il più tempo possibile ai giri continui e alla permanenza a testa in giù.

Insomma, la forza fisica, in questo caso, è assolutamente necessaria e non solo quella. A spuntarla è stato Roger, in quanto Vaporidis ha mollato dopo poco, ormai allo stremo. Una volta tornato sulla spiaggia, il naufrago si è accasciato a terra per effetto proprio della prova. Il fatto di dover stare a testa in giù gli ha sortito un effetto negativo. Il mancamento di cui è stato vittima l’attore è proseguito anche nei minuti successivi.

Nicolas ha abbandonato così la diretta. Il naufrago è poi rientrato nei minuti finali, visibilmente provato. L’attore ha poi rassicurato tutti, confermando di stare bene. Proprio lui è adesso al televoto e rischia di abbandonare il gioco prossimamente. Nel mentre, Floriana ha accusato il programma, avendo mal digerito la nomination della scorsa settimana.