"Isola dei famosi": Nicola Vivarelli e Giorgio Manetti nel cast

La nuova edizione dell’”Isola dei famosi” andrà in onda. Il reality show della sopravvivenza manca dal piccolo schermo già da un po’, ma nonostante ciò le notizie sulla prossima avventura che i naufraghi intraprenderanno, iniziano a trapelare. Orfano di Alessia Marcuzzi, il format (che ancora una volta andrà in onda su Canale 5) vedrà al timone Ilary Blasi. La signora Totti pare sia riuscita a sbaragliare la concorrenza.

Naturalmente non c’è reality show se non c’è il cast. I nomi dei vip che partiranno alla volta dell’Honduras (anche se alcune voci di corridoio vedono lo spostamento della location in Europa, data l’emergenza Covid), iniziano a trapelare. Ogni reality vede ormai sempre la partecipazione di personaggi targati Maria De Filippi e per lo più si tratta di volti figli di “Uomini e Donne”.

Anche questa edizione dell'”Isola dei famosi”, vede coinvolti due nomi davvero interessanti: Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli. Entrambi sono stati protagonisti nel talk show dei sentimenti, entrambi hanno intrapreso una relazione con Gemma Galgani, entrambi grazie a tale relazione hanno fatto molto parlare di sé. Giorgio è stato il grande amore della Galgani in trasmissione, mentre Nicola ha destato clamore perché più giovane della dama di ben 44 anni.

A lanciare l’indiscrezione è stato il magazine “NuovoTv”, secondo il quale sia Sirius che Manetti avrebbero ottime possibilità di entrare a far parte del cast. Sicuramente si tratta di due pezzi da 90, che qualora dovessero essere confermati rappresenterebbero un’ottima mossa da parte degli autori del reality, per questa prima edizione firmata Ilary Blasi.

Giorgio e Vivarelli però non sono gli unici, difatti altri nomi provenienti dal mondo di “Uomini e Donne” sono trapelati. Tra questi vi sono: Lorenzo Riccardi, Angela Nasti, Giovanna Abate, Lucas Perachi, Andrea Cerioli e Sossio Aruta. Sicuramente le premesse affinché questa nuova edizione dell'”Isola dei famosi” possa diventare esplosiva, ci sono tutte. Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli, potrebbero fare la differenza.