Ascolta questo articolo

L’avventura di Soleil Sorgè a “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, è durata una manciata di ore, dal momento che ha fatto la sua apparizione in Honduras in qualità di ospite, insieme alla sua rivale televisiva Vera Gemma, soltanto durante la diretta di lunedì.

Il sito “Biccy” rivela che alcune naufraghe si sono confrontate sul comportamento passato e da quello tenuto in Honduras da Soleil Sorgè, ove più o meno tutte spezzano una lancia a favore dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”. La più dura nei suoi confronti è sicuramente Mercedesz, ove senza peli sulla lingua dichiara di trovarla antipatica da molto tempo.

Il commento delle naufraghe su Soleil

“Devo dire che mi è piaciuta anche Sole, è stata molto carina con noi e anche con me” rivela Marialaura che poi aggiunge: “Non posso dire nulla contro adesso. Con noi naufraghe e naufraghi è stata bravissima. Come ti ho detto ho cambiato idea e sono felice di essermi ricreduta. A me ha soltanto dimostrato cose belle”.

La figlia di Eva Henger però non condivide totalmente il suo pensiero: “Ho visto che stasera è stata carina, diciamo che magari a piccole dosi è così. Comunque a me no, non è mai piaciuta, oggi sì, ma solitamente quando la vedo la trovo molto antipatica. Se fosse com’è stata oggi non sarebbe male. Però solitamente non è così e mi sta antipaticissima“.

Va comunque detto che di una certa antipatia di Mercedesz nei confronti di Soleil se ne parla già da alcuni giorni, più precisamente quando l’influencer Deianira Marzano ha rivelato come la Henger abbia spesso sparlato dietro le spalle della Sorgè.

Ritornando a parlare dei naufraghi, Carmen Di Pietro pensando unicamente al cibo, spezza una lancia a favore di Soleil: “Finalmente oggi sto proprio benissimo. Sì per questo mangiamento dobbiamo ringraziare Soleil che ci ha fatto vincere tutto”.