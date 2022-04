"Isola dei famosi", Mediaset in difficoltà decide di allungare il reality: la finale si allontana significativamente

Non è un buon periodo questo per Mediaset, sul fronte ascolti. Se non fosse per la garanzia Maria De Filippi, l’azienda del Biscione sarebbe messa davvero male. Tutto ciò che non è targato Queen Mary è difatti un flop costante, negli ultimi tempi. Nemmeno le novità rendono più di tanto, con “Ultima Fermata” e “Big Show” che non hanno ottenuto i risultati sperati.

Come se non bastasse, anche le riproposte si stanno mostrando poco appetibili. Un esempio è “L’isola dei famosi“. Il reality, timonato da Ilary Blasi, anche quest’anno non convince. La moglie di Francesco Totti resta una garanzia, con una conduzione impeccabile come sempre. Estro, brio, solarità, simpatia, fanno di Ilary il suo punto forte. L’accoppiata Nicola Savino – Vladimir Luxuria, nelle vesti di opinionisti, può andare.

Anche Alvin, ormai veterano nei panni di inviato, fa la sua parte. Ciò che proprio non va, anche quest’anno, è il cast. Nonostante ciò e a corto di idee (visti anche i risultati ottenuti con gli altri programmi), Mediaset ha deciso di procedere con un prolungamento importante proprio del reality della sopravvivenza. Difatti, “L’isola dei famosi” andrà in onda fino a fine giugno.

A dare la notizia è stato TvBlog. Il portale ha spiegato che la finale, inizialmente prevista per il prossimo 23 maggio, andrà in onda invece il 27 giugno. Gli ascolti non sono sicuramente entusiasmanti, ma comunque sotto controllo e, per tale motivo, a Cologno Monzese hanno optato per questa strada. Non solo gli show, ma anche le serie tv. Ciò che nell’ultimo periodo propone Mediaset, non piace al pubblico soprattutto a confronto di quanto visto in Rai. Le serie tv della rete di stato difatti vincono e convincono.

Sicuramente il reality show, in generale, continua a funzionare rispetto al resto (il “Grande Fratello Vip” ne è stato la prova, con un prolungamento che ha portato l’ultima edizione a essere la più longeva di sempre). In fondo, Mediaset e soprattutto Canale 5, hanno abituato il telespettatore a essere visti come il canale dei reality.

Per quanto riguarda “L’isola dei famosi”, l’allungamento comporterà l’ingresso in gioco di nuovi naufraghi. Al momento non si hanno ancora i nomi e non si sa quanti ne arriveranno. Bisogna capire anche se, coloro che sono in Honduras già da un mese circa, riusciranno a sopravvivere alla fame e alle privazioni per più tempo rispetto al previsto.

Questa sarà un’estate un po’ anomala per Mediaset che, orfano per la prima volta di “Temptation Island” dopo tanti anni, dovrà reinventare la stagione calda. Il docu reality dei sentimenti, era considerato il fiore all’occhiello dell’estate di Canale 5. A Cologno Monzese hanno deciso di ovviare alla cosa, puntando su “L’isola dei famosi” fino a fine giugno e poi si vedrà.