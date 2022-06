Isola dei Famosi: "È gravissimo". Ennesimo infortunio, subito in ospedale

Ascolta questo articolo

La finale sull’Isola dei Famosi è molto vicina. Il lavoro che stanno facendo i partecipanti a questa gara estrema è duro e la difficoltà principale consiste nel resistere ai colpi della forte fame e alle intemperie. Il reality estremo ha avuto una durata senza precedenti. Per gli attuali concorrenti la finale arriverà molto presto perché sono stati lì per un lungo periodo. Le prove a cui sono sottoposti sono molto dure e vincerà la persona che dimostrerà di saper resistere agli effetti della fame e alle varie difficoltà.

Edoardo Tavassi è finalista nel reality show italiano L’Isola dei Famosi. Il fratello di Guendalina era poco conosciuto prima del reality, soltanto un po’ principalmente per le sue relazioni amorose, come quella con Diana del Bufalo. In Honduras Edoardo è riuscito a far emergere tutto il suo carattere dolce e deciso, che ha conquistato non solo il pubblico ma anche alcuni naufraghi.

Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi, prenderà parte alla finale con Carmen di Pietro, altra grande protagonista dell’edizione 2021/2022, e Nicolas Vaporidis. Tra l’eccitazione per il gran finale, Edoardo ha subito un terribile infortunio ed è stato portato d’urgenza in ospedale a causa di un grave infortunio al ginocchio, riferisce ThePipol. La rivista “ThePipol” afferma che il partecipante al programma ha salutato i suoi compagni di viaggio in lacrime, prima di recarsi in clinica ortopedica. Per il reality quello di Edoardo Tavassi, se il suo abbandono venisse confermato, sarebbe una perdita enorme.

Il fratello di Guendalina, infatti, è uno dei candidati vincitori e sia lui che i suoi oppositori ne sono consapevoli. Anche per Ilary Blasi sarebbe uno shock perdere uno dei pilastri di questa edizione dello spettacolo. Per ora nessuna conferma da parte della redazione del reality. Se lasciasse lo spettacolo, sarebbe un’altra delusione per il pubblico.

Edoardo Tavassi è stato il quarto naufrago infortunato del reality. Insieme ad altri tre naufraghi feriti, Roger Balduino, Marco Cucolo e Patrizia Bonetti, è stato rimandato a casa per cure mediche. La questione va quindi indagata, soprattutto l’intrattenimento degli spettatori.