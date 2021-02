Isola dei Famosi 2021, due concorrenti non passano la visita medica prima della partenza e lasciano il reality

L’Isola dei Famosi 2021 non è ancora partita ma già subito i primi colpi di scena. La prima puntata è stata posticipata di un giorno e due dei concorrenti più attesi hanno ricevuto dal medico della produzione il bollino rosso, non potranno quindi partire per l’Honduras perchè non hanno superato l’ultima visita medica.

L’Isola dei Famosi ancora prima di partire si ritrova ad affrontare delle burrasche. Inizialmente la programmazione doveva partire l’11 marzo ma Ilari Blasi ha comunicato il cambio della data di partenza del programma al 12 marzo, subendo quindi uno slittamento di 24 ore. La produzione per questa stagione del reality ha assicurato 20 puntate.

Il primo colpo di scena subito dal cast riguarda la mancata autorizzazione alla partenza per l’Honduras da parte del medico per Amedo Goria, ex-marito di Maria Teresa Ruta reduce dal successo di “Grande Fratello Vip”. L’addio più clamoroso riguarda Giovanni Ciacci. L’opinionista non è partito per il reality perchè il medico ha negato l’autorizzazione. In entrambi i casi il medico ha ritenuto che i due vip non hanno una condizione di salute idonea a partire per l’Honduras in totale sicurezza. Quest’anno le visite mediche sono molto più rigorose a causa della Pandemia da Covid-19. Anche Carla Gozzi ha rifiutato di partire per rispettare il suo impegno nella trasmissione di “Detto Fatto”.

Le puntate del reality show verranno trasmesse in prima serata con un doppio appuntamento settimanale, come per il Grande Fratello Vip 5. Il programma verrà trasmesso alle 21.30 tutti i lunedì e venerdì su Canale5. Ilari Blasi ha dichiarato che in questa stagione i vip torneranno a patire la fame ed a doverselo procurare. La Blasi sarà affiancata da 2 opinionisti che sono Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini mentre l’inviato dall’Honduras è Massimiliano Rosolino.

La produzione deve trovare dei sostituti per i 3 concorrenti che non parteciperanno alla trasmissione in tempi molto rapidi visto che i concorrenti partono per l’Honduras il 24 febbraio, proprio per questo non si esclude il fatto che la trasmissione possa iniziare con un numero di concorrenti inferiore.