Isola dei Famosi 2018: Giulia De Lellis è in trattativa per sbarcare in Honduras

Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e finalista della seconda edizione del Grande Fratello Vip, potrebbe far parte del cast de l’Isola dei Famosi. A lanciare lo scoop è stato Novella 2000, il settimanale diretto da Roberto Alessi: Giulia avrebbe dovuto esser presente nella dodicesima edizione, nel 2017, ma la trattativa non riuscì ad andare in porto perché, come ha poi raccontato la stessa De Lellis, le sue condizioni fisiche non erano idonee per poter partecipare al reality – era sottopeso -.

La ex corteggiatrice, per adesso, non ha confermato o smentito la notizia, ma per molti risulta particolarmente ardito pensare che, dopo tre mesi passati lontana dal suo fidanzato Andrea Damante, decida di partecipare nuovamente ad un reality che potrebbe ugualmente trattenerla per lungo tempo.

Intanto il countdown per l’inizio della tredicesima edizione de L’Isola 2018, lunedì 22 Gennaio in prima serata su Canale 5, è iniziato: al cast andrà ad aggiungersi il vincitore di Saranno Isolani che sarà sancito dal pubblico. Nel cuore della Maremma toscana avviene lo scontro fra sconosciuti, in palio l’ultimo posto rimasto nel cast dell’Isola dei Famosi. Il programma è visibile solo sul web e per votare il naufrago preferito occorre andare sul sito ufficiale dell’Isola e dare la propria preferenza entro le ore 18 di lunedì 15 gennaio.

Il cast completo dell’Isola dei Famosi

I partecipanti alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi sono: Francesca Cipriani, volto noto nel 2006, quando prese parte alla sesta edizione del Grande Fratello, è stata opinionista, showgirl e co-conduttrice in alcuni programmi televisivi; Eva Henger ha debuttato alla fine degli anni ’90 nel cinema pornografico per poi far parte di numerose trasmissioni televisive come Convenscion, Stracult; Cecilia Capriotti modella, showgirl e attrice ha esordito partecipando a Miss Italia nel 2000 arrivando al quarto posto; Chiara Nasti è una influencer, a soli 15 anni ha dato vita al suo blog e oggi ha ben un milione e 500 mila follower su Instagram; Paola Di Benedetto è stata Madre Natura in Ciao Darwin ed ha preso parte alla trasmissione Colorado; Bianca Atzeil nota cantante italiana; Alessia Mancini è stata una delle ragazze di Non è la Rai, velina di Striscia la Notizia, l’abbiamo vista in tv accanto a Gerry Scotti in Passaparola; l’attrice Nadia Rinaldi; Rosa Perrotta è stata tronista del programma di Maria De Filippi.

Francesco Monte, tronista, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez; Amaurys Perez, giocatore e allenatore di pallanuoto cubano, naturalizzato italiano, ha partecipato a Ballando con le Stelle e Pechino Express; Marco Ferri anche lui della scuderia di Uomini e Donne; Filippo Nardi dj e conduttore tv britannico, è stato uno dei concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello; Jonathan Kashanian, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello; Nino Formicola comico nel duo comico Gaspare e Zuzzurro; Craig Warwick, medium e sensitivo di origine britannica, collaboratore dell’Fbi; Giucas Casella, illusionista e personaggio televisivo, aveva già partecipato al reality quando era condotto da Simona Ventura.