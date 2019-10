Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più sorprendenti che mai per raccontarci che cosa ci aspetta nell’episodio di giovedì 31 ottobre 2019, che andrà in onda alle 16.17 circa su Canale 5. In questo nuovo appuntamento con la nostra soap preferita vedremo il sergente Cifuentes fare un’importante rivelazione ad Isaac sulla donna che ha aggredito Elsa, mentre Prudencio deciderà di riscuotere il debito con Severo. Ma, ora scopriamo più in dettaglio la trama.

Severo informa Prudencio che non sarà in grado di pagare il suo debito. Onesimo e Meliton hanno perso entrambi la testa per Saturna. Intanto Francisca può cantare vittoria, per essere riuscita finalmente a mettere alle corde il suo nemico. Marchena suggerisce a Prudencio di togliere la casa a Severo: Santacruz è d’accordo, ma chiede all’Ortega del tempo per organizzarsi.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando e Maria Elena preparano le loro nozze

Fernando e Maria Elena sono impegnati nei preparativi del loro matrimonio. Intanto le indagini di Francisca sulla giovane si concludono senza che la Montenegro sia riuscita a trovare niente di compromettente sul suo conto. Mentre Elsa continua a stare male, Cifuentes si reca alla locanda per avere un colloquio privato con Isaac.

Il sergente rivela al Guerrero che Antolina ha parlato con Rufina, prima che quest’ultima aggredisse Elsa. È molto probabile perciò che le due fossero in combutta e che sia stata Antolina ad ordinare a Rufina di fare del male alla Laguna. Quale sarà la reazione di Isaac di fronte a questa sconcertante rivelazione?

Meliton prova a fare colpo su Saturnina, ma Onesimo lo scopre e va su tutte le furie. Nel frattempo, Maria Elena e Fernando confermano a tutti che molto presto si sposeranno a Puente Viejo. Donna Francisca, però, non è per niente contenta, perché teme che il Mesia stia tramando qualcuno dei suoi piani. Che abbia ragione? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.