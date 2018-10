Iron Fist, Netflix cancella la terza stagione della serie tv

Se eravate una di quelle persone incredibilmente eccitate dalla possibilità di avere la terza stagione di Iron Fist, abbiamo alcune brutte notizie. Netflix ha appena cancellato la serie TV, rendendola il primo spettacolo della Marvel che è stato cancellato dalla piattaforma.

“Iron Fist della Marvel non tornerà per la terza stagione su Netflix“, hanno detto Netflix e Marvel in una dichiarazione rilasciata a Deadline. “Tutti alla Marvel Television e Netflix sono orgogliosi della serie e grati per tutto il duro lavoro del nostro incredibile cast, crew e showrunner. Siamo grati ai fan che hanno visto queste due stagioni e alla partnership che abbiamo condiviso su questa serie. Mentre la serie su Netflix è finita, l’immortale Iron Fist vivrà”.

Si chiude l’era di Iron Fist

Mentre entrambe le stagioni di Iron Fist avevano fan, molti sentivano che la prima stagione, alquanto scadente era molto migliorata nella seconda, specialmente da quando si è conclusa con un cliffhanger così massiccio. Aveva appena trasformato Colleen Wing nel nuovo Iron Fist, e la sua stretta collaborazione con Misty Knight aveva fortemente suggerito che le Figlie del Drago avrebbero presto fatto il loro debutto alla Marvel.

Si suppone che i creativi abbiano concluso la seconda stagione in questo modo perché si aspettavano di tornare. Tuttavia, non sarà così. Non c’è nessuna notizia se qualcuno di questi personaggi continuerà a far parte dell’universo o come funzionerà, esattamente. Sembrava che Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage e Daredevil fossero una specie di pacchetto. Però, la notizia potrebbe essere vista come un’opportunità per posizionare i personaggi di Iron Fist in altri posti all’interno degli show di Netflix per mantenere alto l’interesse.

C’è anche il prossimo servizio di streaming della Disney, che potrebbe suggerire una deadline hint. In ogni caso, “l’immortale Iron Fist vivrà”, come afferma la dichiarazione. Questa è una situazione che sarà ancora monitorata ma, per ora, sentitevi liberi di speculare su cosa significhi per il futuro.