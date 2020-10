Io ti cercherò, ultimi episodi: scoperto l’assassino di Ettore

Cosa ne pensa l’autore

Carola Mulfari - Siamo giunti al termine di un'altra riuscitissima fiction di Rai Uno, ovvero "Io ti cercherò": una storia sapientemente raccontata con continui flashback che aiutano lo spettatore a capire qualcosa di più della personalità di Ettore, un ragazzo come tanti che studia e lavora, ma con un grande senso civico ed un grande altruismo dentro di sé che l'hanno portato in tutta la sua vita a dedicarsi agli altri: proprio come nella vita vera, anche nella fiction qualcosa è andato storto e a rimetterci è stato proprio chi non avrebbe dovuto.