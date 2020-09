Io ti cercherò: la nuova fiction con Alessandro Gassman parte lunedì 5 ottobre

Nell’autunno televisivo targato Rai sta per arrivare una nuova fiction che promettere di catturare il cuore del pubblico e farlo emozionare ancora una volta: si tratta di Io ti cercherò, con protagonista Alessandro Gassman. La prima puntata andrà in onda lunedì 5 ottobre, ma sarà disponibile in streaming in anteprima su RaiPlay da sabato 3 ottobre.

La prima stagione della fiction si compone di quattro puntate, in cui Alessandro Gassman interpreta Valerio, un ex poliziotto tormentato dalla scomparsa del figlio Ettore di 23 anni, il quale viene ritrovato misteriosamente senza vita a Roma, sulle sponde del fiume Tevere: tutti pensano immediatamente ad un suicidio, ma Valerio è convinto che suo figlio non si sia tolto la vita e per questo decide di smettere i panni di benzinaio – lavoro a cui si era dedicato dopo il suo abbandono della Polizia – e ritorna a vestire quelli di agente di polizia per far luce sulla morte del figlio.

Valerio, però, non sarà solo nel corso delle indagini, dal momento che accanto a lui tornerà Sara – interpretata da Maya Sansa – una sua vecchia fiamma e ora vice questionecpresso il commissariato di Polizia. Anche Sara non ha una vita semplice: vive con un marito violento e aggressivo, ma che non riesce a denunciare nonostante il dolore che le provoca.

Al centro della fiction, non ci sarà solo il giallo che Alessandro Gassman proverà a risolvere, ma anche una tematica molto profonda ed attuale nella nostra società, ovvero l’incapacità di comunicare da un lato, e dall’altro la scarsa attitudine all’ascolto, soprattutto nei confronti dei giovani.

Dietro la macchina da presa, Luca Tavarelli, già noto per aver diretto le riprese di un’altra fiction di grande successo andata in onda su Canale5, ovvero Non mentire, con protagonisti Greta Scarano e Alessandro Preziosi. È stato lo stesso Tavarelli a esprimersi molto positivamente a proposito della performance di Gassman nella serie, il regista infatti ha raccontato che in questa seria l’attore ha dato molto di sé.