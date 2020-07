"Io ti cercherò", il nuovo giallo di Rai 1 con protagonista Alessandro Gassman

Nella nuova stagione 2020/2021 Rai 1 trasmetterà, per l’esattezza in autunno, la nuova fiction gialla il cui titolo è “Io ti cercherò ” e interpretata da Alessandro Gassman nel ruolo di un uomo, Valerio, che cerca di trovare la verità sulla morte di suo figlio.

Valerio è un ex agente di polizia che si è allontanato da tutto e tutti dopo aver perso il lavoro ed anche l’affetto del suo unico figlio Ettore. Proprio durante l’autoisolamento Valerio riceve un orribile notizia, la più tremenda che possa ricevere un genitore, suo figlio Ettore è stato trovato morto sul greto del Tevere e tutti credono si tratti di suicidio. Secondo tutti ed anche la polizia il ragazzo si è suicidato ma una poliziotta Sara, interpretata da Maia Salsa, è sicura che non si tratti di suicidio.

Sara è una poliziotta tenace che ha avuto una relazione con Valerio anni prima ed è proprio questa relazione che ha causato la fine del suo matrimonio. Secondo la ragazza c’è qualcosa di strano nella storia del suicidio e riesce a convincere anche Valerio che la morte del figlio non si tratta di un suicidio ma probabilmente di un omicidio. Valerio e Sara iniziano un’indagine per andare fino in fondo alla storia e scoprire quello che è realmente accaduto. L’indagine si rivelerà una corsa ad ostacoli ma è anche l’ultima occasione di Valerio per fare i conti con il suo doloroso passato sia come uomo che come padre.

Grazie Martina, la fidanzata di Ettore, riesce a conoscere davvero chi è suo figlio ed è la prima volta che è in grado di capirlo e di scoprire il legame indissolubile che li univa. Questa scoperta avviene grazie all’eredità che gli ha lasciato il ragazzo.

Questa fiction è un giallo appassionante che parla della ricerca della verità su una morte che non è affatto come sembra, parla anche della dolorosa rinascita per ritrovare un sentimento che nemmeno la morte può spezzare. La serie viene trasmessa in quattro prime serate su Rai1 prodotta da Rai Fiction e Publispei con Andrea Sartoretti e Luigi Fedele.