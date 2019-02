Io sono Mia, un successo in onore del mito Mia Martini. L’amico Antonacci: "Mi dissero di non lavorare con lei"

Un successo atteso e puntualmente trasmesso su Rai 1 nella serata di ieri, martedì 12 febbraio: “Io sono Mia” ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori coinvolgendo e facendo conoscere al pubblico il dramma, i successi e le infinite emozioni che Mia Martini ha attraversato sia nella vita privata che nella sua carriera professionale.

Un’artista che non è riuscita ad evitare di essere triturata da maldicenze e ignoranza – nel mondo dello spettacolo in molti sostenevano che portasse sfortuna – ma che ha saputo lasciare dietro di sé opere d’arte che continuano a parlare di lei e della sua bella anima. Canzoni che, a distanza di anni, mantengono la loro forza per testimoniare che la vera Musica, quella con la M maiuscola, è destinata a superare qualsiasi ostacolo e confine.

La sorella Loredana Bertè si è emozionata tantissimo e ha rinnovato i suoi complimenti all’attrice Serena Rossi che ha avuto l’onore e l’onere di interpretare la Martini e, secondo i primi commenti che stanno arrivando in queste ore sui vari social, ha compiuto questo arduo compito in maniera eccellente.

Mia Martini nei ricordi dell’amico Biagio Antonacci

Anche l’amico Biagio Antonacci ha voluto ricordare l’artista e lo fa pubblicando una foto pubblicata su Instagram con queste parole: “Io e Mimì ……… Mia Martini è stata una donna eccezionale nella mia vita. Lei venne a Rozzano nella casa di mia madre che ci fece da mangiare una ‘cofanata’ di pasta con il pesce. Poi io mi misi al piano e lì cantai ‘Il fiume dei profumi’ nello studiolo di casa dove dormivo anche. Lei si mise là, umilissima, e disse ‘Questa canzone la canto io’. Poi ascoltò ‘Liberatemi’ e mi disse che sarebbe stato un successo pazzesco. E infatti accadde“.

Arriva poi anche il momento di togliersi qualche sassolino dalle scarpe e, prendendo la palla al balzo, non si fa sfuggire l’occasione di tirare frecciate infuocate: “Ma non accadde solo questo. Certe persone che mi dissero allora di non lavorare con lei perché portava sfortuna (e furono tanti in quel periodo) alla fine la presero sui denti perché il disco vendette moltissimo alla faccia di quelli che oggi non fanno più nemmeno i discografici. #miamartini #biagioantonacci #ilfiumedeiprofumi“.