Io e Te, tensioni in studio e imbarazzo per Katia Ricciarelli: "Me ne vado in un’altra trasmissione"

E’ successo nella giornata di ieri, lunedì 20 luglio, nello studio di “Io e Te” il programma della fascia pomeridiana condotto da Pierluigi Diaco su Rai 1. Protagonista del momento di imbarazzo è stata Katia Ricciarelli durante “La Posta del Cuore”, rubrica da lei curata. Proprio in quel momento, un telespettatore ha richiesto un consiglio che ha gettato il soprano in un profondo imbarazzo.

In pratica il telespettatore ha scritto di non avere mai avuto rapporto intimi e per questo voleva un qualche consiglio in merito alla delicata questione. A questo punto la Ricciarelli, imbarazzata come non mai, non sapeva cosa rispondere all’uomo visto e considerato quanto fosse delicato l’argomento che stava trattando.

Io e Te, la Ricciarelli imbarazzata vuole uscire e Pieluigi Diaco la sprona ad andare avanti

Per uscire da questo impasse, ha pensato di usare una battuta e così, sempre imbarazzata ma con una puntina di divertimento in più, ha scherzato: “Vado un attimo in un’altra trasmissione”, per poi continuare: “È difficile. Questo ragazzo mi mette in grande difficoltà perché queste cose non dovrei dirle in televisione, ma magari a quattr’occhi”.

Il padrone di casa della trasmissione, Pierluigi Diaco, a questo punto l’ha spronata a dare una risposta e così la Ricciarelli ha voluto provare ad aiutare il ragazzo cercando di dispensare qualche utile suggerimento: “Ti consiglio di essere più deciso quando vedi una donna che ti piace”, ha spronato la Katia Ricciarelli, mettendo fine così a quello che per lei stava diventando un momento di forte disagio.

L’artista è molto ben voluta da Diaco e i due si trovano molto a loro agio insieme, lo dimostrano ampiamente la loro sintonia e il loro affiatamento. Il conduttore è sempre stato molto gentile e ha usato i guanti di velluto con l’ex moglie di Pippo Baudo e lei, di tutta risposta, lo ha ricambiato con altrettanto affetto.