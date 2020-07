Io e Te, Pierluigi Diaco a Paolo Ciavarro: "Non mi interessa del Grande Fratello Vip e di Clizia Incorvaia"

Negli ultimi giorni negli studi di “Io e Te“, la trasmissione in onda su Rai 1 nel primo pomeriggio dove si vede la conduzione del giornalista Pierluigi Diaco affiancato da Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo, sono stati ospiti Paolo Ciavarro e la madre Eleonora Giorgi.

Una edizione non proprio indimenticabile di “Io e Te”, poiché Pierluigi Diaco sta attirando numerose critiche sul proprio conto per alcuni atteggiamenti ritenuti aggressivi nei confronti dei suoi ospiti. E neanche con Paolo Ciavarro si risparmia, lanciando una frecciatina per la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”.

Pierluigi Diaco e le dichiarazioni sul “GF Vip”

Il conduttore riferendosi a Paolo Ciavarro dichiara di non voler accennare all’argomento della sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” e tantomeno vuole parlare della sua storia d’amore con Clizia Incorvaia. Diaco infatti vuole tenere il più lontano possibile le notizie di gossip dalla sua trasmissione, ove si vuole dedicare soprattutto alla carriera della madre.

Come riportato testualmente da “Tv Zap”, Pierluigi Diaco si rivolge in maniera abbastanza aggressiva nei confronti del giovane ragazzo: “Non ti farò nessuna domanda sulla tua ultima esperienza televisiva e nemmeno sulla tua fidanzata perché non me ne importa nulla, ti dico francamente la verità, quelle sono cose che riguardano il cazzeggio del gossip, ma siccome tu hai dimostrato negli anni di amare questo mestiere, hai avuto uan chance da parte di Barbara Palombelli, mi è piaciuto come hai condotto il daytime di Amici”.

Una volta superato questo momento di imbarazzo, Paolo Ciavarro inizia a scogliersi e parla del suo rapporto con Eleonora GIorgi. La definisce come una madre poco ingombrante, definendola come un genitore che ci è sempre stata nella sua vita. Successivamente Diaco chiede all’attrice se è gelosa delle fidanzate del figlio: “Non sono gelosa delle donne dei miei figli. Io sono una mamma preoccupata e apprensiva”.