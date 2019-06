"Io e Te", ospiti Bruno Vespa e Mara Venier: la sorpresa a Pierluigi Diaco

Mara Venier e Bruno Vespa sono stati gli ospiti di Io e Te. La terza puntata del programma condotto da Pierluigi Diaco con Sandra Milo e Valeria Graci è iniziata infatti con un’ intervista registrata a Mara Venier, reduce del successo di Domenica in, che ha parlato dell’amore per i suoi nipoti e dei suoi progetti futuri in televisione.

Il tema della puntata di oggi era la sofferenza in amore ad anche a Mara Venier è stato chiesto se in amore soffrono di più gli uomini o le donne: per la Venier soffrono entrambi ed ha confessato che anche lei ha sofferto tanto, ma che alla fine sono stati gli uomini a provare un grande rimorso,

Al termine della messa in onda dell’intervista Mara Venier ha fatto una sorpresa a Pierluigi Diaco telefonando in diretta. Durante la chiamata la celebre conduttrice ha dichiarato di apprezzare molto il programma e di trovarlo garbato ed elegante, ed ha anche aggiunto: “Vorrei ringraziarti e mandare un abbraccio a Sandra Milo”, questi complimenti hanno fatto commuovere Diaco tantoché la Venier ha chiuso la chiamata dicendo: “Non ti commuovere che poi lo faccio anche io”.

Dopo Mara Venier, è stata la volta di Bruno Vespa, che ha parlato della sua carriera nel giornalismo iniziata da giovanissimo, tanto da affermare di non essersi goduto la giovinezza, ma d’altra parte ha avuto la fortuna di intervistare tanti personaggi importanti come Franco Zeffirelli, regista scomparso recentemente, e addirittura fu l’unico giornalista italiano ad intervistare il dittatore Saddam Hussein nel 1990.

Durante il faccia a faccia con Diaco ha parlato anche del suo rapporto con Dio, ha affermato di essere credente e che la sua fede si rafforza negli anni, ha ricordato quando Papa Giovanni Paolo II gli diede un’udienza privata: di quel momento ricorda che lo vide pregare di spalle e questa immagine gli è sempre rimasta impressa nella mente.