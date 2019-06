Io e Te , Iva Zanicchi ospite della prima puntata tra aneddoti e gaffe

Io e Te è il nuovo programma di Rai 1 che andrà in onda per tutta l’estate, da lunedi al venerdi dalle 14:00 e condotto da Pierluigi Diaco affiancato da Valeria Graci, nota attrice comica e Sandra Milo attrice che ha lavorato con grandi registi come Federico Fellini. Oggi l’ospite della prima puntata è stata Iva Zanicchi.

La celebre cantante in una lunga intervista ha ripercorso la sua carriera ed ha parlato anche del presente, momento molto fortunato per lei dal punto di vista lavorativo, nel parlare della sua canzone più famosa “Zingara” ha però commesso una divertente gaffe: “A Sanremo nel 1969 ho perso una pa**a” dopo aver visto la faccia incredula di Diaco ha specificato che si trattava dell’orecchino, restituito poi l’anno dopo da un’inserviente: “Le restituisco la sua pa**a”, il conduttore, divertito, a quel punto però ha chiesto alla cantante di moderare il linguaggio perchè il programma va in onda in fascia protetta.

Oltre questa gaffe la cantante ha parlato della sua lunga carriera, ha partecipato infatti varie volte al Festival di Sanremo ed è la cantante che lo ha vinto più volte, ha dichiarato che da giovane era piuttosto pudica, tanto che una volta si è rifiutata di indossare dei pantaloncini corti durante uno spettacolo perché si imbarazzava, ed ha parlato anche della tv di quei tempi molto più garbata e colta di quella di adesso.

Ad una domanda di Pierluigi Diaco sull’amicizia inizialmente ha risposto con una battuta “Non mi viene manco un nome, ma qualche amico ce l’ho “ ma poi ha risposto seriamente raccontando dell’amicizia con il celebre conduttore scomparso Walter Chiari e la sua famiglia.

Infine ha dichiarato di avere ancora tanta voglia di lavorare, infatti dopo essere stata nella giuria di “Tu si que vales” recentemente è stata l’opinionista insieme a Cristiano Malgioglio dell’ultima edizione del Grande Fratello che si è conclusa nei giorni scorsi.