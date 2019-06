"Io e te", il nuovo programma del pomeriggio di Rai 1

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Apprezzo molto PierLuigi Diaco come conduttore radiofonico e sono curiosa di vederlo anche in questa veste televisiva, in cui sono sicura che saprà cavarsela molto bene grazie alla sua intelligenza e dialettica. Dai presupposti e le intenzioni, mi sembra una trasmissione molto interessante in cui è spazio per qualsiasi argomento e discussione importante, ma anche più leggera. In bocca al lupo per questa esperienza sperando che possa avere successo.