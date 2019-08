Io e Te, Diaco chiede scusa a Nadia Toffa

La puntata di oggi di Io e Te si è aperta con un ricordo di Nadia Toffa. Il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Pierluigi Diaco infatti si è aperto con un omaggio alla conduttrice recentemente scomparsa, per ricordarla sono state usate le toccanti parole che Renato Zero, in un post sui social, aveva rivolta alla giovane “iena” poco dopo la sua scomparsa.

Pierluigi Diaco inoltre ha dovuto anche amettere di non essere in diretta e che quindi nei giorni scorsi non è stato possibile ricordarla per questo motivo, nella puntata di oggi invece ha colto l’occasione per chiderle scusa. Il conduttore, visibilmente commosso, ha ricordato che quando Nadia ha deciso di rendere pubblica la sua malattia ed è stata presa di mira dai cosidetti “haters” che la insultavano.

Lui le aveva consigliato di ignorarli e di non rispondere a quelli che definiva “scellerati senza cuore” invece Nadia Toffa gli rispose che se rispondeva era perchè voleva che le sue pagine social fossero pulite. Pierluigi Diaco ha quindi concluso scusandosi: “Mi sento di chiederle scusa per non aver capito che quel suo grido di dolore era un modo per abbracciare la vita. E quindi grazie Nadia”.

Al ricordo della conduttrice oltre a Valeria Graci e Sandra Milo, co-conduttrici del programma, si è unita anche Annalisa Minetti ospite della puntata, la cantante ha infatti dichiarato: “Nadia è un esempio. Ha avuto il coraggio di condividere un dolore, un percorso di vita, con gli altri”.

Il coraggio di affrontare una malattia con positività ed energia è una qualità che anche Annalisa Minetti possiede, nel corso dell’intervista infatti ha parlato anche della sua malattia e della forza che le hanno trasmesso i suoi genitori: sua madre, quando già stava iniziando a perdere la vista, addirittura le ha dato uno straccio affermando: “Mappa la tua stanza pulendola”, mentre quando Santino Fiorillo con una gaffe involontaria le ha detto che era un piacere rivederla, lei ha risposto sorridendo:“Per me è un po’ più difficile, ma ci proviamo”.