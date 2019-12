Io e Te di Notte, Paolo Bonolis si rivolge a Diaco: "Non si castra un animale, voglio vedere se lo fanno a te"

Uno dei personaggi tv più amati da tutto il pubblico italiano, Paolo Bonolis appare essere una stella in continua ascesa, un personaggio che ha saputo ben convincere il pubblico da casa e in studio. Grazie alla sua proverbiale simpatia e loquacità, Bonolis ha da sempre conquistato il ben volere del suo pubblico.

Insieme al suo amico e collega da sempre Luca Laurenti, Bonolis ha avuto modo di acquisire notevoli consensi, con le sue gag insieme al collega, ha saputo ben condurre programmi, sia esilaranti come “Ciao Darwin” ma anche di spessore, come “Il senso della vita” o la 55° edizione del festival di Sanremo.

Ad oggi il conduttore si appresta a presentare, a breve, la nuova edizione di “Avanti un altro“, e nel frattempo ha avuto modo di scrivere un libro da titolo molto interessante “Perché parlavo da solo” i cui proventi andranno interamente alla onlus Ce.R.S. Di recente il conduttore, in vista della presentazione del suo nuovo libro, è stato ospite di Rai 1, raccontando i suoi esilaranti episodi di vita vissuta.

A tal proposito racconta di quando ha litigato con la moglie Sonia Bruganelli nel dover castrare il gatto, ed il presentatore ha esordito dicendo: “Non si castra un animale… Cioè, il gatto può fare quattro cose nella vita: mangia, dorme… la prima cosa zac! L’ho vissuta malissimo… ” e rivolgendosi a Pierluigi Diaco aggiunge: “Ma io voglio vede’ se te lo fanno a te. Ma non ha senso… È come dire, teniamo Diaco in Rai, però metti che si riproduce… e via, zac!“.

Diaco in tono molto ironico risponde alla battuta di Bonolis dicendo: “Non corro questo pericolo…“, così Paolo insiste nel suo scherzo, alimentando la risata del pubblico, che naturalmente apprezza molto il senso dello humor dei due personaggi in studio; infatti in poco tempo tutto si scioglie in una risata amichevole.