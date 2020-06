Io e te, Catherine Spaak a Diaco: "Mi fai commuovere"

In seguito al successo dell’edizione dell’anno scorso, da lunedì 1 giugno, è tornata la seconda edizione di “Io e te”, la trasmissione condotta da Pierluigi Diaco che va in onda dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 1 tenendo compagnia ai telespettatori durante i mesi estivi con notizie, interviste e molto altro. Ad affiancare il conduttore, Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. Nella puntata di martedì, si è confessata al conduttore Catherine Spaak, lasciandosi andare alla commozione.

Catherine Spaak e Pierluigi Diaco non si vedevano da cinque anni, anche se insieme hanno condiviso una esperienza della quale nessuno dei due ha voluto parlare. L’esperienza, in questione, è ovviamente L’isola dei famosi in cui entrambi erano concorrenti in Honduras e, da lì, forse, è nato il loro sodalizio e rapporto di amicizia.

Alla fine del faccia a faccia, la Spaak si è lasciata andare alle emozioni ammettendo al conduttore: “Mi fai piangere…” Nell’annunciare la presenza di questa straordinaria ospite, Diaco si riferisce con queste parole: “Ci siamo confidati, ci siamo conosciuti. Ci siamo riconosciuti in quelle conversazioni e quando ho pensato ad una seconda ospite di queste trasmissione ho pensato a lei, ad una donna che è riuscita a fare cinema, televisione, teatro e che ha portato per la prima volta il talk show in Rai: Catherine Spaak”.

L’attrice si è più volte commossa durante il prosieguo della trasmissione arrivando anche ad asciugarsi più volte le lacrime. Racconta di mancare da due anni, ormai, in quella che lei definisce famiglia. Afferma che questo periodo è stato per lei una rinascita, non solo per la pandemia che tutti stiamo attraversando, ma anche per altri episodi della sua vita privata dalla quale ne è uscita indenne, anche se ha preferito non parlarne.

Pierluigi Diaco e la Spaak hanno sempre cercato di proteggersi, anche se al di fuori dell’esperienza nel reality, non hanno avuto più occasione di vedersi. Il conduttore ha sempre ammirato la sua riservatezza e la stessa Spaak ha affermato di dare confidenza solo a chi è in grado di ascoltare davvero.