Intervista a Michelle Hunziker dopo l’addio con Trussardi: "Una grande sofferenza, ti senti fallita"

Puntata scoppiettante quella di domenica prossima a Verissimo. La padrone di casa Silvia Toffanin avrà di fatti l’occasione di intervistare la sua collega, nonché amica, Michelle Hunziker. A rendere l’evento particolare è il fatto che la donna rilascerà la sua prima intervista in tv dopo il suo divorzio con suo, oramai ex, marito Tomaso Trussardi.

Un divorzio, quello della Hunziker, che di fatto ha destabilizzato un po’ tutti, facendo piovere valanghe di domande sul motivo reale di questa rottura così veloce e a ciel sereno. Ad oggi sono tante le ipotesi ma poche le certezze, in quanto tra i due regna il massimo riserbo in materia; nonostante tutto però la bella Michelle vuole comunque rilasciare una piccola intervista presso il salotto gossip più seguito di sempre, anche per avere un buon pretesto per pubblicizzare il suo imminente show, Michelle Impossibile.

Nello show che inizierà a breve, la Hunziker dichiara che saranno tantissimi gli ospiti, a partire proprio dalla Toffanin , per poi arrivare a Maria De Filippi, Gerry Scotti, Belen Rodriguez, Ilary Blasi e persino il primo marito di Michelle, Eros Ramazzotti. Proprio su questo aspetto la Hunziker rivela una piccola confessione: “Ci sarà anche Eros Ramazzotti. Non avrei mai pensato nella vita che lui accettasse l’invito. Sono vent’anni che non siamo sullo stesso palco in Italia“.

Michelle Hunziker: “Ti senti fallita, ma vorrò sempre bene a Tomaso”

Ma torniamo all’argomento caldo della questione, la rottura tra Michelle e Tomaso. La Toffanin infatti batte il ferro finché è caldo ed iniziare a fare quelle domande giuste al momento giusto nel tentare di estirpare qualche dichiarazione in più dalla Hunziker, circa la fine del rapporto con Trussardi.

Senza dubbio la Hunziker dichiara che il tutto non è stato esente da una buona dose di dolore: “lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza“, ma è stato in qualche modo ovattato anche dalle esperienze passate, tanto che oggi la donna appare senza dubbio più risoluta, al punto da dichiarare apertamente: “Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio“. Si passa poi al cambio di look, affermando che è stato fatto proprio per esorcizzare questo periodo negativo: “Ho voluto tagliare i capelli per trovare la forza dentro di me“.