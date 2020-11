Infuocata reazione di Ida Platano alla frequentazione bis tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

La storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano è definitivamente naufragata, tanto che il cavaliere è tornato a “Uomini e Donne” concedendosi una nuova opportunità. Sedutosi per l’ennesima volta nel parterre maschile del trono over, Riccardo ha cominciato a guardarsi intorno e soprattutto c’è stato chi lo ha guardato ancora una volta: Roberta Di Padua.

Già un paio di anni fa, complice l’ennesimo tira e molla con Ida, Guarnieri era tornato in trasmissione e aveva instaurato un’amicizia particolare proprio con la Di Padua, tanto che lei si disse addirittura innamorata di lui. La Platano poi tornò anch’essa in trasmissione, e con Riccardo scoccò ancora una volta la scintilla che portò il bel cavaliere a scegliere ancora una volta la sua fidanzata e piantare in asso Roberta.

Da allora di tempo ne è passato, la dama è ancora alla ricerca di un uomo e Riccardo è libero sentimentalmente. Appena ritornato in trasmissione, la Di Padua gli ha puntato ancora una volta gli occhi addosso e i due hanno deciso di tornare a frequentarsi. Al momento si sentono telefonicamente, si sono visti una sola volta e hanno ammesso di stare bene insieme.

Riccardo ha specificato alla dama di andarci piano e non correre. Il momento a loro dedicato in trasmissione, si è concluso con l’interferenza di Michele Dentice. A quanto pare Roberta sarebbe ancora interessata anche a lui e difatti in puntata, tutti hanno avuto la sensazione che non sia ancora finita. Ma torniamo a Riccardo. La sua frequentazione bis con la Di Padua ha scatenato l’infuocata reazione di Ida Platano.

Attraverso il suo profilo Instagram, Ida ha registrato una serie di storie nelle quali esprime il suo pensiero. “Sono sbalordita dalle persone che quando ti vedono stare bene, vogliono che stai male. Sono stupita. Ma io ci rido su, ci rido su…così impazziscono. Ma vadano a fan***o“. Uno sfogo forte, chiaro e piccato quella della Platano. Che tra lei e Riccardo il discorso non sia chiuso definitivamente? La rivedremo presto in trasmissione?

Ciò che è apparso è sicuramente un Riccardo sereno, che ha voltato pagina. Ma conosciamo ormai bene Ida e Riccardo e siamo abituati ai loro continui colpi di scena. Con loro l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Le registrazioni emerse fino ad oggi, non fanno cenno ad un ritorno della Platano, però chissà mai dire mai. Di certo la sua reazione non passa inosservata.