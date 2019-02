In "The Good Doctor 2" assistiamo all’addio del dott. Jared e di Jessica Preston, chissà se Glassman si salverà

Domenica 3 Febbraio è andata in onda la prima puntata della seconda serie di “The Good Doctor”, in questo episodio si affronta l’addio definitivo del Dottor Jared Kalu e di Jessica Preston. Al termine della prima stagione il Dottor Jared ha ricevuto un’importante offerta di lavoro dall’ospedale di Denver e stava valutando se lasciare il St. Josè conscio che Marcus Andrews, diventato nuovo dirigente dell’ospedale, ha una pessima opinione di lui e non lo vuole tra gli specializzandi.

Nel primo episodio della seconda serie si scopre che Jared ha accettato la proposta dell’altro ospedale e Marcus impone allo specializzando di trascorrere il suo ultimo giorno di lavoro con Shaun Murphy come una sorta di punizione.

Jared e Shaun hanno il compito di prestare assistenza medica ai senzatetto per le strade della città, questo è l’ultimo progetto del Dottor Aaron Glassman avviato prima dell’inizio del suo congedo per malattia. Durante questa giornata i due si avvicinano e per via del caso che seguono Marcus minaccia lo specializzando di fare una telefonata a Denver che gli complicherà la vita. Grazie ad un’intuizione di Shaun il nuovo dirigente non può far altro che complimentarsi con i due e non attuare la sua minaccia.

Jared decide definitivamente di accettare la proposta di Denver e saluta Shaun confidandogli che secondo lui diventarà un grande medico. L’episodio termina con il saluto a Claire che in lacrime e vorrebbe che lui cambiasse idea, ma il dottor Kalu dice: “È difficile dire addio. Non significa però che sia un errore. Tu starai bene, io starò bene. Penso che un giorno saremo entrambi felici”.

Il secondo addio è quello di Jessica Preston, l’avvocato dell’ospedale. Jessica era la migliore amica della figlia del Dottor Glassman, Maddie, morta anni fa. Proprio per il rapporto che la legava alla figlia Jessica ha sempre appoggiato e protetto il dottore anche quando ha voluto assumere Shaun in ospedale e quando gli è stato diagnosticato il cancro al cervello. L’avvocato dopo la fine del matrimonio con il Dottor Melendez, a causa di una divergenza di idee sul desiderio di creare una famiglia, non aveva pù legami con alcun personaggio della serie e per questo è stato scelto di far abbandonare la serie alla donna.