"In arte", Ornella Vanoni choc: "Prima di andare a dormire mi faccio una canna"

Ornella Vanoni è una delle cantanti più amate e apprezzate nel panorama canoro italiano. Vanta una carriera ricca e intensa di successi che l’hanno portata ad essere amata dal pubblico e a collezionare vittorie su vittorie, con un’ascesa da capogiro. Difatti Ornella Vanoni è considerata l’artista più longeva della musica italiana.

E’ in attività fin dal 1956 con brani di successo a livello mondiale. L’artista si è raccontata a 360° alla trasmissione “In arte“, in onda su Rai 3 e condotta da Pino Strabioli. Ha raccontato della sua vita, la sua carriera, l’amore e le sue stravaganze, con dichiarazioni davvero sorprendenti e soprattutto inedite. L’ex del cantante Gino Paoli è ormai single da venti anni.

Ha dichiarato di essere una donna libera, completamente a suo agio con se stessa e si dice contenta di aver raggiunto un buon equilibrio dopo anni e anni di solitudine. Ha parlato del suo legame con Gino Paoli, con il quale ha vissuto un amore intenso e tormentato, che ha portato il cantautore a scrivere la canzone “Senza fine“, colonna sonora della loro relazione.

La Vanoni durante l’intervista ha rivelato inoltre un aspetto inedito della sua vita, un’abitudine strana che la accompagna ormai da cinquantacinque anni, ovvero fumare una canna ogni sera prima di andare a letto. Nello specifico ha dichiarato: “Mi faccio una canna prima di andare a dormire la sera. Un giorno mi hanno fatto fare una canna e ho dormito. Così ho pensato che quella potesse essere la mia medicina. Il mio psichiatra mi ha detto: “Ormai sono cinquantacinque anni che te le fai!”. Dovrò trovare delle badanti che rollano“.

Insomma la Vanoni si è raccontata senza freni e con una sincerità disarmante che da sempre la contraddistingue. Ha regalato perle di saggezza e tanta ironia soffermandosi anche sui suoi colleghi, spendendo belle parole su Lucio Dalla e senza far mancare qualche battuta sulla sua eterna rivalità con Mina.