In arrivo un nuovo programma condotto da Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio

Nonstante le svariate responsabilità televisive della conduttrice Barbara D’Urso, che ad oggi sta conducendo ben quattro programmi mantendendosi impegnata tutta la settimana tra Pomeriggio 5, Domenica Live, Live – Non è la D’Urso e Il Grande fratello 16, le novità sembra non vogliano proprio finire per lei, e a quanto pare, Lady Cologno starebbe per condurre un nuovo programma in compagnia di Cristiano Malgioglio.

Malgrado i molteplici impegni della conduttrice, la D’Urso sembra non aver intenzione di fermarsi mai ed ultimamente ha svelato anche i suoi segreti su come faccia a non stare mai ferma, confessando di mette molta passione in ciò che fa.

La conduttrice è impegnata davvero tutti i giorni con i suoi programmi e nonostante il sabato non vada in onda, continua comunque a dedicarsi al suo lavoro trascorrendo molte ore negli studi televisivi.

A quanto pare, la conduttrice ha poco tempo da dedicare agli affetti poichè ormai trascorre la maggior parte delle sue giornate negli studi di Mediaset, ciononostante, può ritenersi soddisfatta lavorativamente parlando poiché può vantare di essere conduttrice fissa in una delle reti televisive italiane più apprezzata.

Tornando al nuovo programma che la vedrebbe alla conduzione insieme a Cristiano Maglioglio, si sa che è stato lanciato durante le feste natalizie e anche se ad oggi non si conosce ancora il nome del nuovo format, un cosa è certa la conduttrice sarà affiancata dal cantautore catanese. A tal proposito, il cantante anche se non ha intenzione di sbilanciarsi troppo, confessa che il programma inizierà verso la fine di Aprile ed ha affermato: “Sarà una bella sorpresa che vi sconvolgerà“.

Ad oggi la conduttrice e Cristiano Malgioglio si vedono già insieme durante Grande Fratello dove quest’ultimo è un suo esilarane opinonista, tuttaivia, per sapere maggiori dettagli su questo immancabile appuntamento bisogna aspettare davvero poco e quasi sicuramente maggiori informazioni saranno svelati nel corso delle prossime settimane dalla stessa conduttrice.