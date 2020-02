In arrivo "The Prince", la serie tv sulla Royal Family in versione cartoon

Dopo la drastica scelta di Harry e Meghan di rinunciare allo status di reali e la conseguente decisione dei Duchi di Sussex di abbandonare titoli e fondi pubblici per costruirsi una vita “normale” in Canada, arriva una serie tv che vede come protagonisti principali proprio la Royal Family.

La serie tv si chiama “The Prince” ed è firmata Gary Janetti, lo sceneggiatore di Hollywood che ha lavorato anche per “I Griffin“. La serie mostra una versione cartoon della famiglia reale inglese alle prese con diverse vicissitudini di corte. I membri della Royal Family sono mostrati in una versione caricaturale di se stessi.

Naturalmente, però, nella serie tv non si vedranno i recenti drammi di cui è stata protagonista la famiglia reale. Per cui di certo non vedremo l’uscita di scena di Harry e Meghan in versione cartone animato. In realtà il protagonista della storia sarà il primogenito di William e Kate, George, e le vicissitudini della Royal Family saranno narrate proprio da lui.

La serie tv è stata acquistata dalla Hbo Max e vanta anche un cast di tutto rispetto al doppiaggio: infatti, a prestare la voce a baby George sarà lo stesso sceneggiatore Gary Janetti, mentre ad interpretare Harry sarà Orlando Bloom. Condola Rashad sarà invece Meghan Markle. Sarah Aubrey, presidente dei contenuti originali della rete, ha dichiarato:”Siamo entusiasti di dare ai nostri spettatori la possibilità di scoprire quanto George possa essere divertente, scioccante e dolce“.

L’idea della nascita della serie è nata dall’account Instagram dello sceneggiatore Gary Janetti. L’account è interamente dedicato ai meme spiritosi che vedono protagonista la Royal Family. Dunque, partendo da questo, Janetti ha pensato di unire ironicamente il rigido protocollo e i formalismi della famiglia reale con una satira sullo stile dei “Simpson” e de “I Griffin“. Per la serie “The Prince“, però, non c’è ancora una data di uscita.