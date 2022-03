In arrivo la serie tv "The Girl from Plainville"

L’attrice Elle Fanning nella nuova serie tv The Girl from Plainville vestirà i panni di Michelle Carter, una giovane ragazza americana di solo 18 anni che viene accusata di aver indotto al suicidio Conrad III, un ragazzo fragile e suo coataneo.

La serie è tratta da una storia vera che ha sconvolto gli Stati Uniti. Questo caso è stato anche affrontato dal giornalista Jesse Barron in un suo articolo uscito su Esquire, e sul quale si basa lo show.

The Girl From Plainville sarà composta da 8 episodi e andrà in onda negli Stati Uniti a partire dal 29 marzo su Hulu, mentre in Italia uscirà su StarzPlay, ma ancora non si sa la data del suo debutto.

La trama della serie

The Girl From Plainville parla della vera storia di Michelle Carter, una ragazza di 18 anni del Massachusetts, accusata di aver istigato al suicidio Conrad III (interpretato da Colton Ryan) con il quale si frequentava. Il ragazzo si uccise nel 2014 respirando del monossido di carbonio dopo essersi scambiato una lunga serie di sms. Gli investigatori esaminando i messaggi, hanno pensato che sia stata proprio la Carter a indurre Conrad al suicidio.

Lo show affronterà il rapporto che la Carter intratteneva con Conrad e su quegli eventi hanno portato prima alla morte di Conrad e poi all’accusa di omicidio colposo fino alla condanna della ragazza.

Carter ha dovuto scontare 11 mesi di carcere dopo una prima condanna di 15 mesi, dovuta ai numerosi ricorsi.

Negli Stati Uniti, questo ha sconvolto l’opinione pubblica; c’era chi riteneva Michelle Carter colpevole e chi, invece, pensava che la ragazza non c’entrava niente.

Nel trailer che è stato rilasciato da poco, possiamo notare la presenza dell’attrice Chloe Sevigny nei panni della madre di Conrad, Lynn, che pian piano inizia a sospettare della ragazza, chiedendosi quale sia stato il suo ruolo nell’intera vicenda.

Tra gli attori presenti in questa serie, oltre a Elle Fanning, Chloe Sevigny e Colton Ryan, troviamo anche Cara Buono che veste i panni di Gail Carter, la madre della protagonista. Kai Lennox nel ruolo di David Carter, padre di Michelle e infine Nobert Leo Burtz che interpreta il padre della giovane vittima.

La serie The Girl from Plainville è stata realizzata dall’Universal Studio Group, mentre la scenaggiatura è stata curata da Liz Hannan e Patrick Macmanus che sono anche i produttori esecutivi dello show.