In arrivo la serie tv sugli 883: il cast e le prime indiscrezioni

Ormai è tutto pronto per la prima stagione di questa nuova serie tv, una dramedy in cui verranno raccontati i primissimi anni degli 883, il gruppo formato da Max Pezzali e Mauro Repetto. I preparativi sono iniziati nella giornata del 7 giugno ove a Pavia, citta natìa dei due artisti, si sono tenuti i provini per trovare delle comparse.

Come riportato in anteprima da “La Provincia Pavese” Sydney Sibilia, il regista della serie, ha già scelto i due protagonisti della serie. Max Pezzali verrà interpretato da Elia Nuzzolo, che ha recitato in “RossoSperanza” di Annarita Zambrano, mentre Matteo Oscar Giuggioli, conosciuto per aver preso parte ad alcune fiction Rai e nel film di Netflix “Sotto il sole di Riccione”, vestirà i panni di Mauro Repetto.

Le prime indiscrezioni sul futuro della serie

Al momento non si conosce molto altro sulla serie dedicata agli 883, anche se alcuni “spoiler” sono stati rilasciati da Debora Pelamatti su Instagram, la moglie di Max Pezzali: “Sul set della serie televisiva (che verrà trasmessa su Sky nel 2024) ispirata alla storia di mio marito Max Pezzali e degli 883, con il regista Sydney Sibilia e Ciro Caravano (fondatore e voce storica dei Neri per Caso”.

Il ruolo di Ciro Caravano resta ancora avvolto in un mistero, ma sicuramente nei prossimi giorni potranno uscire ulteriori dettagli in merito alla serie degli 883. Difatti a luglio Sky dovrebbe presentare i palinsesti della nuova stagione e, salvo clamorosi colpi di scena, si parlerà anche di questa nuova serie.

In una vecchia intervista rilasciata ad Alessandro Cattelan a “Stasera c’è Cattelan” in onda su Rai 1, lo stesso regista aveva svelato alcuni piccoli particolari in merito alla serie TV: “Il tutto verrà girato in estate. La storia degli 883 è una storia molto bella da raccontare. Paola e Chiara non ci sono, erano troppo piccole e la prima stagione finisce con tutto il primo album“.