In arrivo la quarta stagione di Sex Education

Con la pandemia e il lockdown le piattaforme di streaming sono decisamente decollate, ma per quanto riguarda Netflix il suo successo era già noto da tempo, con le sue serie tv originali e non ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo, e ben presto gli appassionati potranno restare ancora più incollati allo schermo grazie all’uscita della quarta stagione di una delle serie più famose del sito: Sex Education.

Solo poche settimane fa la piattaforma aveva rilasciato il Italia e nel mondo la terza stagione della teen comedy, ma sembrerebbe proprio che i fan non dovranno aspettare troppo per il rilascio di un’altra stagione.

L’annuncio è arrivato durante uno degli eventi globali più importanti per gli appassionati: il TUDUM, trasmesso in streaming su Youtube.

Com’è finita la terza stagione e cosa ci aspettiamo dalla quarta? (ALLERTA SPOILER)

La terza stagione di Sex Education è ancora nella Top 10 globale e italiana delle serie più viste del mese, ma in vista della quarta ripercorriamo i momenti più importanti della stagione precedente.

Importantissima menzione va al Liceo “Del sesso”, ovvero il Liceo Moordale, scuola dove studiano i nostri protagonisti, è stato costretto a una chiusura definitiva per la mancanza di fondi, lasciando quindi senza la loro scuola i ragazzi, costretti a dover scegliere e trovare una nuova scuola per finire il loro percorso e prendere il diploma.

Nella quarta stagione però non è esclusa la possibilità che i ragazzi cerchino in tutti i modi di recuperare la loro amata scuola, cercando di salvarla dal fallimento.

I due protagonisti più amati della serie, Otis e Maeve, si sono finalmente dichiarati a vicenda, arrivando finalmente a baciarsi per la gioia dei fan, ma quest’ultima purtroppo è partita per gli Stati Uniti per frequentare l’anno all’estero, lasciando le sorti della coppia in bilico, che nella quarta stagione la loro storia possa avere un seguito?