In arrivo "Enjoy", il nuovo programma comico di Diego Abatantuono targato Mediaset

Con il sopraggiungere della fine dell’anno 2019, si stanno prospettando nuove interessanti attese per quando riguarda i programmi dell’azienda Mediaset, in onda a partire dal 2020. Pare infatti che l’azienda televisiva stia mantenendo la parola data circa il palinsesto annunciato per la stagione 2019/2020.

Pare che di recente il sito “TvBlog” abbia annunciato l’avvento quasi imminente di un nuovo programma in onda su “Italia 1“, in seguito poi smentito e pare che sia stato spostato su “Canale 5” diretto e condotto dal famoso comico Diego Abatantuono. Non solo l’attore sarà presente allo show, momentaneamente intitolato “Enjoy” ma alcune fonti certe hanno confermato la presenza di Diana Del Bufalo, insieme anche a Francesca Manzini.

La Manzini è divenuta molto nota al pubblico da casa per la sua partecipazione al talent show “Amici Celebrities” in qualità di imitatrice, quindi chi meglio di lei poteva condurre insieme a Diego un programma comico? Nulla ancora di certo circa il nome definitivo dello show, ma secondo alcuni rumors, generati soprattutto da alcuni utenti del web, pare che il programma in questione sia cosa quasi fatta, e che si ritrovino già a girare la quinta registrazione; questo vuol dire che il programma in questione conta già di ben 4 puntate all’attivo.

Non solo ma come già annunciato sopra, pare addirittura che il programma non andrà in onda sulla rete di “Italia 1”, bensì verrà trasmessa su “Canale 5”. Inoltre ancora su Francesca Manzini, pare che la ragazza questo periodo sia molto presa nelle registrazioni di un programma tv, tenuto momentaneamente in segreto.

Pare che dal suo account personale “Instagram” la ragazza abbia postato una foto molto intuitiva, dove scrive come didascalia: “Primo giorno di registrazione…” raffigurante un copione mal censurato, dove si vede molto bene il logo della Mediaset, e questo potrebbe essere un indizio davvero molto importante.

Nulla ancora di certo quindi per quanto riguarda la data precisa della messa in onda del programma in questione, ma ciò che pare certo è che il programma è in fase di registrazione. Molto probabilmente sarà possibile vedere la prima puntata a cavallo tra la primavera l’estate, periodo propizio per il lancio di nuovi format.