Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la nuova fiction di Rai uno con protagonista Vanessa Scalera

Ci sono delle novità importanti per quanto riguarda la programmazione delle fiction di Rai 1 e ci sarà una svolta con la messa in onda di serie televisive inedite. Si tratta della fiction intitolata “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” che farà parte della stagione televisiva 2019-2020 e vanta un cast di attori di grande rilievo.

La serie è incentrata sui romanzi scritti da Mariolina Venezia e si tratta di una fiction che vede al centro dell’attenzione le vicende di un pubblico ministero di Matera. La protagonista è Emma, un’investigatrice che dimostra di fare molto bene il suo lavoro. L’interprete di questo personaggio corrisponde al nome di Vanessa Scalera che vanta una carriera di rilievo a livello cinematografico e teatrale. Quest’attrice ha avuto il merito di lavorare con un registi di spicco, come Marco Bellocchio e Nanni Moretti.

La presenza di attori di un certo rilievo

Ha preso parte a fiction che hanno trattato delle tematiche significative come “L’aquila-grandi speranza”, senza dimenticare “Nome di donna” e “Squadra antimafia-Palermo oggi”.

Ci sarà la presenza di altri attori molto conosciuti dai milioni di telespettatori italiani, come è il caso di Massimiliano Gallo. Quest’ultimo ha lavorato soprattutto al cinema, ma in televisione si è fatto conoscere per l’importante ruolo ricoperto nella fiction campione di ascolti e intitolata “I bastardi di Pizzofalcone”, con protagonista Alessandro Gassmann.

Si deve ricordare la partecipazione di Massimiliano Gallo nella serie tv dal titolo “Sirene”. Un altro attore che farà parte del cast è Cesare Bocci, noto per la partecipazione a molte serie televisive della Rai, tra le quali la più rilevante è “Il commissario Montalbano”. C’è poi Giuseppe Zeno che ha rivestito il ruolo di protagonista in molte fiction, di cui le più recenti sono “Mentre ero via” e “Scomparsa”. Ci sarà anche la partecipazione di Carlo Buccirosso, uno degli attori italiani più importanti a livello cinematografico e da alcuni anni mancava nel mondo della fiction. L’attore partenopeo è ricordato soprattutto per la presenza in serie tv della Mediaset, come “Un ciclone in famiglia” e “Due imbroglioni e mezzo”.