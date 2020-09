Imma Tataranni 2: svelata la data di inzio riprese della seconda stagione

La prima stagione di Imma Tataranni, la fiction ambientata tra i Sassi di Matera con protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, ha ottenuto una grandissimo successo, tanto che a distanza di un anno Rai1 ha deciso di riproporre ogni martedì in prima serata le repliche delle puntate della prima stagione.

Proprio mentre sono in onda le repliche della prima stagione, Massimiliano Gallo, che nella fiction interpreta il marito di Imma, Pietro, ha svelato che tutto è pronto affinché gli attori possano ritornare presto sul set: i primi ciak, infatti, sono attesi per il mese di gennaio 2021. Ma a parte questo Massimiliano non ha potuto svelare alcuna anticipazione a proposito della seconda stagione e soprattutto del rapporto tra l’uomo e la moglie.

Questo perché agli attori non sono ancora stati consegnati i copioni della prossima stagione e quindi nessuno sa ancora cosa accadrà, ma quello che è certo è anche in questa nuova stagione della fiction non mancheranno i colpi di scena: Imma, nel corso della prima stagione, ha mostrato di non essere indifferente al fascino del giovane poliziotto Calogiuri e pur amando il marito, ha più volte immaginato di cedere alla tentazione con il collega, tanto più che anche il suo sottoposto ha più volte fatto capire di apprezzare la superiore e non solo dal punto di vista professionale.

Al centro della storia, poi, ci saranno come sempre gli spinosi casi a cui Imma deve cercare di trovare una soluzione e su cui indaga in prima persona, nonostante il suo ruolo di sostituto procuratore le richieda di rimanere in ufficio e aspettare che siano i poliziotti a risolvere il caso.

Colpi di scena ci saranno anche a proposito della relazione tra Imma e la figlia, con la quale ha dimostrato di avere un rapporto decisamente conflittuale, a differenza di quello che il marito ha invece saputo instaurare con l’adolescente.