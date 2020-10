Imma Tataranni 2, la messa in onda e le anticipazioni

Ieri sera è terminato l’ultimo episodio della serie “Imma Tataranni” in onda su Rai 1, le cui repliche hanno ottenuto tantissimo successo con una media di più di 4 milioni. Ora sono in molti a domandarsi se vi sarà una seconda stagione. Innanzitutto, gli appassionati possono stare tranquilli in quanto ci sarà una seconda stagione, anche se non si sa ancora nulla riguardo le riprese e la data di messa in onda.

La seconda stagione si farà considerando proprio il grande successo di pubblico che la serie è riuscita a ottenere in queste sei puntate. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare tantissimo la serie, anche grazie al personaggio di Imma Tataranni, una donna intraprendente e determinata. Un personaggio che è entrato nel cuore dei telespettatori grazie a Vanessa Scalera che la interpreta.

Una donna nella quale molte donne possono rivedersi: lavora come sostituto procuratore cercando di risolvere i casi con arguzia e intelligenza, è una mamma che ha un rapporto difficile con la figlia adolescente e un marito nella versione mammo. Oltre a lei, non bisogna dimenticare la figura di Calogiuri, il suo fidato assistente con il quale sembra esserci molto di più del classico rapporto di lavoro.

Le riprese della seconda stagione avrebbero dovuto cominciare nel mese di settembre, ma a causa del Covid-19, tutto è stato rimandato e posticipato. Insomma, sembra che per ora non ci sia fretta di tornare sul set, anche se Massimiliano Gallo che nella serie interpreta Pietro, il marito della Tataranni, ha detto che le riprese ripartiranno a gennaio.

Se davvero le riprese dovrebbero ripartire a gennaio, considerando le sei puntate, tra il montaggio e il termine dei lavori, è possibile che i telespettatori possano rivedere le avventure di Imma Tataranni a partire dall’autunno 2021. Qualora la situazione Covid dovesse protrarsi per ancora molto tempo, limitando i lavori, allora la fiction andrà in onda nei primi mesi del 2022. Per ora, tutto rimane in stand by in attesa di notizie più certe.