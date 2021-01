Ilary Blasi torna in tv alla conduzione di due programmi

Ilary Blasi è ai box da un po’. La conduttrice, dopo il flop di “Eurogames” è sparita dai radar e sul piccolo schermo non l’abbiamo più vista. Adesso però è pronta per tornare in pompa magna e così la nuova edizione de “L’isola dei famosi”, dopo l’abbandono di Alessia Marcuzzi, è stata affidata a lei. A marzo si dovrebbe partire, subito dopo la fine del “Grande Fratello Vip”.

Naturalmente i nomi dei vip che vivranno da naufraghi in Honduras, si rincorrono e se nelle ultime ore il nome caldo, ovvero quello di Asia Argento, ha dato forfait. Gli altri vip di cui si è parlato pare siano pronti per partire. L’attore Brando Giorgi, gli ex protagonisti di “Uomini e Donne” Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli, la presentatrice Patrizia Rossetti, l’esperta di fitness Jill Cooper, l’ex annunciatrice Rai Alessandra Canale e il conduttore Marco Baldini sembrerebbero essere stati già ingaggiati dalla produzione.

Ovviamente il cast non è completo e se da un lato si pensa a chi altri possa vivere in Honduras, dall’altro si rincorre il nome dell’inviato. Se Alvin era dato per certo, negli ultimi giorni è spuntato invece il nome di Aurora Ramazzotti. Se Ilary è dunque super impegnata con “L’isola dei famosi”, per lei è arrivata anche un’altra richiesta di conduzione.

Stando a quanto riporta il magazine “Vero”, la Blasi sarebbe stata messa nel mirino e contattata dalla piattaforma Discovery. Un format del tutto nuovo sarà importato dall’America e i vertici di Real Time stanno pensando alla signora Totti per la conduzione. Ilary accetterà questa nuova sfida oppure deciderà di dedicarsi esclusivamente a “L’isola dei famosi”, qualora la messa in onda dovesse avvenire nello stesso periodo?

Sicuramente abbiamo visto la Blasi sul piccolo schermo in concomitanza, quando di lunedì conduceva il “Grande Fratello Vip” su Canale 5 e il martedì “Le iene” su Italia 1. Dunque, Ilary ha dato prova di non essere spaventata da questo tipo di sfide. In attesa di tornare ufficialmente sul piccolo schermo, la moglie di Francesco Totti si allena sul web dove conduce “Fashion or Trashion“, programma critico che mette sotto la lente di ingrandimento il look dei vip.