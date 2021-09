Ilary Blasi pronta a lasciare la tv per sempre: "Il mio addio non è così lontano, soffro"

Ilary Blasi è senza dubbio una delle conduttrici più amate e apprezzate del piccolo schermo. La moglie di Francesco Totti conquista con la sua allegria, simpatia e schiettezza. L’abbiamo vista al timone di programmi di grande successo e adesso, è impegnata con Star in the Star. Proprio questa trasmissione, da prima che andasse in onda, è stata al centro di polemiche.

Un po’ la troppa somiglianza con Il Cantante Mascherato e Tale e Quale Show, un po’ problemi legati alla società di produzione ed ecco che le cose non si sono messe proprio nel migliore dei modi. Gli ascolti poi ci hanno messo del loro, ma Ilary continua ad andare avanti per la propria strada. La Blasi si è concessa in un’intervista fiume al magazine Chi, dove ha parlato della sua carriera e svelato una decisione che lascia decisamente perplessi.

La signora Totti ha ammesso che in un futuro non troppo lontano, le sue intenzioni sono quelle di lasciare per sempre la tv e dedicarsi ad altro. Nello specifico il suo desiderio è quello di lavorare dietro le quinte. Ilary ha confessato di soffrire molto la prima serata, dato che è abituata a mettersi nel letto alle 22.00. Eppure lei della prima serata di Canale 5, ne è spesso regina.

“Mi voglio dare un tempo e nemmeno troppo lontano per fare ancora un po’ di tv. Nulla è per sempre… Poi mi piacerebbe mettermi dietro le quinte. Soffro a fare le prime serate, di solito vado a letto alle dieci. Ma da sempre faccio proprio fatica a fare tardi. Mi sa che devo cominciare a fare i programmi della mattina“, queste le parole della Blasi che senza mezzi termini ha ammesso il futuro che vorrebbe e quanto soffre la prima serata.

Capitolo Star in the Star. La Blasi ha dichiarato che è piaciuto tanto a suo marito, Francesco. Totti ha apprezzato soprattutto il suo balletto iniziale. Insomma, se gli ascolti hanno fatto flop almeno Ilary può contare sull’appoggio di Francesco. Come detto, il suo addio al piccolo schermo non è così lontano per dedicarsi al dietro le quinte.